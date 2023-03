V Tbilisi počas protestu proti spornému zákonu zatkli 66 osôb

Tbilisi 8. marca (TASR) - Dovedna 66 demonštrantov bolo zadržaných a desiatky policajtov utrpeli zranenia po násilných zrážkach, ktoré vypukli v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi proti plánom tamojšej vlády zaviesť sporný zákon o "zahraničných agentoch", informovali v stredu úrady. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Orgány činné v trestnom konaní zadržali 66 osôb v súlade s paragrafmi o drobnom chuligánstve a neuposlúchnutí polície," uviedlo gruzínske ministerstvo vnútra a dodalo, že pri protestoch bolo v utorok neskoro večer zranených 50 policajtov.



Veľvyslanectvo USA v Gruzínsku označilo predmetný zákon za "inšpirovaný Kremľom" a uviedlo, že daná legislatíva je v rozpore so snahou krajiny vstúpiť do Európskej únie.



Gruzínske orgány čelia čoraz väčšej medzinárodnej kritike za údajný ústup od demokratických reforiem vrátane uväznenia bývalého lídra Michaila Saakašviliho.



Polícia použila proti demonštrantom, ktorí sa v utorok zišli pred budovou parlamentu v Tbilisi, slzotvorný plyn a vodné delo.



Prerokúvaný zákon, ktorý podporuje vládnuca strana Gruzínsky sen, by v prípade jeho zavedenia vyžadoval, aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovali ako "zahraniční agenti", inak im hrozia vysoké pokuty.



Kritici tvrdia, že to pripomína zákon z roku 2012 v Rusku, ktorý sa odvtedy používa na potláčanie disentu.



Na stranu demonštrantov sa v utorok postavila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá avizovala, že zákon bude vetovať. Parlament však môže prezidentské veto prelomiť.



Autori zákona tvrdia, že takáto právna norma je potrebná pre transparentnosť práce subjektov financovaných zo zahraničia.



Historicky má pojem "agent" v Rusku a v Gruzínsku význam "špión" a "zradca", čo dáva práci vykonávanej občianskou spoločnosťou negatívnu konotáciu, komentuje stanica BBC News.



Prijatím tohto zákona by sa Gruzínsko pridalo k nedemokratickým a autoritárskym postsovietskym štátom, ako sú Bielorusko, Tadžikistan a Azerbajdžan, ktoré kopírujú ruský zákon o obmedzení činnosti mimovládnych organizácií, píše BBC.