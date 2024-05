V Tbilisi sa konal pochod za tradičné rodiny

Tbilisi 18. mája (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze sa v piatok pridal k desaťtisícom ľudí, ktorí pochodovali hlavným mestom Tbilisi pri príležitosti tzv. dňa čistoty rodiny. Obdobné pochody sa konali aj v približne 20 ďalších gruzínskych mestách, informuje TASR podľa agentúry AP.



Zmienený deň zaviedla v roku 2013 gruzínska pravoslávna cirkev na oslavu tzv. tradičných rodinných hodnôt. Pobúrila tým liberálnych aktivistov, ktorí sa ohradili voči tomu, že termín koliduje s Medzinárodným dňom boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.



Na piatkovom pochode v Tbilisi sa zúčastnil premiér Kobachidze aj predseda parlamentu Šalva Papuašvili. Pochod sa skončil v Katedrále Najsvätejšej Trojice, kde Kobachidze akciu vyzdvihol pre to, že podľa jeho slov prispieva k "ochrane gruzínskej identity, jazyka a viery".



Vládnuca strana Gruzínsky sen predložila v marci návrh zákona obmedzujúceho práva LGBT+ komunity. Navrhovaná legislatíva zakazuje zmenu pohlavia, adopciu detí párom rovnakého pohlavia, a tiež zhromaždenia, ktoré by mohli byť brané ako propagácia vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia.



AP pripomína, že v Gruzínsku vo všeobecnosti panuje v spoločnosti v súvislosti so sexuálnymi menšinami silné napätie. Vlani napríklad vtrhli na festival LGBT+ v Tbilisi stovky odporcov hnutia za práva sexuálnych menšín a ich vandalské správanie napokon vyústilo do zrušenia podujatia.