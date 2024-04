V Tbilisi sa opäť protestuje proti zákonu o zahraničnom vplyve

Tbilisi 28. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu zišli v gruzínskej metropole Tbilisi a žiadali vládu, aby stiahla kontroverzný zákon o "zahraničnom vplyve". Brusel už medzičasom v varoval, že tento zákon by mohol zmariť ambície Gruzínska stať sa členom EÚ.



Agentúra AFP informovala, že v nedeľu večer sa na centrálnom Námestí republiky v Tbilisi zišlo asi 10.000 demonštrantov mávajúcich vlajkami Gruzínska a EÚ. Avizovali, že sa vydajú na "európsky pochod", ktorého trasa má viesť pozdĺž hlavnej tepny hlavného mesta smerom k parlamentu.



V blízkosti parlamentu však boli rozmiestnené kovové zátarasy a bol vydaný zákaz vstupu do blízkosti tejto budovy. Takéto opatrenia boli prijaté po poslednom proteste, počas ktorého sa účastníci zhromaždenia pokúsili preniknúť do kancelárie gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho.



Nedeľné zhromaždenie iniciovalo približne 100 gruzínskych skupín na ochranu práv a opozičných strán, ktoré sa predtým pri každodenných protestoch proti zákonu držali skôr v úzadí.



Organizátori zhromaždenia vo svojom vyhlásení upozornili, že vláda a parlament, ktoré zákon o zahraničnom vplyve presadzujú, "idú nad ústavný rámec a menia orientáciu krajiny, čím zrádzajú vôľu ľudu".



AFP pripomenula, že snaha Gruzínska o členstvo v EÚ a aliancii NATO je zakotvená v jeho ústave a podľa prieskumov verejnej mienky tieto ašpirácie podporuje viac ako 80 percent obyvateľstva.



Vládna strana Gruzínsky sen naďalej trvá na tom, že je pevne proeurópska a odmieta, že by presadzovala gruzínsky variant v Rusku platného zákona o tzv. zahraničných agentoch. Tvrdí, že cieľom navrhovaného zákona o zahraničnom vplyve je len "zvýšiť transparentnosť" zahraničného financovania mimovládnych organizácií.



Kritici zákona však argumentujú, že ide o prejav ruského vplyvu a zmena smerovania Gruzínska, bývalej sovietskej republiky, k užším vzťahom s Ruskom.



Predseda Európskej rady Charles Michel upozornil, že návrh zákona o zahraničnom vplyve "nie je v súlade" so snahou Gruzínska o členstvo v EÚ. Upozornil, že Gruzínsko sa týmto zákonom od EÚ "vzďaľuje, a nie zbližuje".



EÚ vlani v decembri udelila Gruzínsku štatút oficiálneho kandidáta, ale upozornila, že kým sa formálne začnú rozhovory o členstve, Tbilisi bude musieť reformovať svoj súdny a volebný systém, znížiť politickú polarizáciu, zlepšiť slobodu tlače a obmedziť moc oligarchov.