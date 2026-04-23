V Teheráne sa aktivovala protivzdušná obrana
Iránska tlačová agentúra IRNA uviedla, že v západnom Teheráne bolo počuť „streľbu protivzdušnej obrany" a výbuchy.
Autor TASR
Teherán/Jeruzalem 23. apríla (TASR) – V častiach iránskeho hlavného mesta Teherán sa vo štvrtok večer aktivovali systémy protivzdušnej obrany. Štátne médiá priniesli správy o „nepriateľských cieľoch“, podrobnosti však neboli známe. Izraelský bezpečnostný zdroj uviedol, že jeho krajina na Irán neútočí. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Iránska tlačová agentúra IRNA uviedla, že v západnom Teheráne bolo počuť „streľbu protivzdušnej obrany“ a výbuchy. Podľa agentúry Mehr sa systémy aktivovali proti nepriateľským cieľom. Ide o prvé takéto správy od začiatku prímeria pred vyše dvoma týždňami.
Svedkovia informovali, že protivzdušné systémy počuli aj v juhozápadnej časti mesta, napísala AP. Doplnila, že niektoré iránske médiá predtým uviedli, že prebieha skúška týchto systémov.
„Izrael neútočí na Irán,“ povedal pre AFP izraelský bezpečnostný zdroj po správach iránskych médií. Izraelský minister obrany Jisrael Kac predtým povedal, že jeho krajina je pripravená pokračovať vo vojne proti Iránu a čaká na zelenú od Spojených štátov.
Vo vojne medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom platí prímerie od 8. apríla. Krátko pred jeho vypršaním po dvoch týždňoch americký prezident Donald Trump oznámil, že USA predlžujú prímerie na neurčito, aby vytvorili priestor pre pokračovanie mierových rokovaní.
