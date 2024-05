V Teheráne sa uskutoční pohrebný sprievod za Raísího

Teherán 20. mája (TASR) - Pohrebný sprievod za iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka, sa uskutoční v stredu v Teheráne. Oznámil to v pondelok iránsky predstaviteľ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"V stredu ráno sa v Teheráne uskutoční pohrebný sprievod za Raísího a ďalších členov jeho sprievodu, ktorí zahynuli pri nehode," povedal predstaviteľ iránskej prezidentskej kancelárie Mohsen Mansúrí.



Vrtuľník so 63-ročným Raísím na palube sa zrútil v hornatej oblasti za nepriaznivých poveternostných podmienok pri návrate z provincie Východný Azerbajdžan. Pri havárii zahynul aj iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján.



Podľa iránskej štátnej televízie vrtuľník narazil do vrcholu hory. Úrady zatiaľ príčinu nehody neoznámili. Vrak vrtuľníka našli záchranári až po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok vyhlásil päťdňový smútok za Raísího. Súčasne oznámil, že za výkonnú moc v Iráne bude po Raísího smrti zodpovedať doterajší prvý viceprezident Mohammad Mochber, ktorý musí do 50 dní usporiadať predčasné prezidentské voľby. Podľa iránskych médií by sa voľby mali uskutočniť 28. júna.