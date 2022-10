V teheránskej väznici Evín došlo k nepokojom

Paríž 16. októbra (TASR) - Vo väznici Evín na severe irínskej metropoly Teherán vypukli v noci na nedeľu nepokoje, ktoré si vyžiadali najmenej osem ranených.



Ako informovala agentúra IRNA, ktorú vo svojej správe citovala AFP monitorovaná TASR, vedenie väznice neskôr vysvetlilo, že vo väznici Evín došlo k "problémom a zrážkam" medzi väzňami a dozorcami, pričom vzbúrení väzni "založili požiar". Situácia v objekt je momentálne "pod kontrolou," uviedli úrady.



K nepokojom vo väznici Evín došlo v čase, keď Irán už piaty týždeň zažíva vlnu pouličných protestov vyvolaných smrťou mladej Kurdky Mahsy Amíníovej.



Dvadsaťdvaročná Amíníová zomrela 16. septembra, tri dni po tom, ako upadla do kómy po zatknutí známou iránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie prísneho kódexu obliekania žien v islamskej republike.



Podľa organizácie Iran Human Rights počas pouličných protestov zahynulo už najmenej 108 ľudí.



Policajné zásahy proti demonštrantom vyvolali medzinárodné odsúdenie a sankcie voči Iránu zo strany Británie, Kanady a Spojených štátov.



Najvyššie iránske vedenie tvrdí, že nepokoje v Iráne podnecujú jeho "nepriatelia" vrátane USA a Izraela.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján vyzval Európsku úniu, aby zaujala "realistický prístup" k protestom kvôli smrti Amíníovej.



"Kto by uveril, že smrť jedného dievčaťa je pre Západ taká dôležitá?" uviedol minister v piatkovom vyhlásení. "Ak je to tak, čo urobili v súvislosti so stovkami tisíc mučeníkov v Iraku, Afganistane, Sýrii a Libanone?" dodal.



AFP pripomenula, že členské štáty EÚ sa tento týždeň dohodli na uvalení nových sankcií voči Iránu. Tento krok by mali schváliť ministri zahraničných vecí EÚ na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu.



V reakcii na protesty v Iráne, organizované zväčša mladými ženami, začali bezpečnostné zložky okrem represií voči demonštrantom najnovšie aj s masovým zatýkaním umelcov, disidentov, novinárov a športovcov.