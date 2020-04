V Tel Avive bola demonštrácia, účastníci udržiavali rozstupy

Jeruzalem 17. apríla (TASR) - Asi 2000 demonštrantov sa zišlo vo štvrtok večer na námestí Habima - najväčšom v centre Tel Avivu -, aby protestovali proti porušovaniu demokracie v krajine pod vedením predsedu vlády Benjamina Netanjahua. Ako informoval denník The Times of Israel, v súlade s nariadeniami úradov v čase epidémie koronavírusu účastníci demonštrácie medzi sebou dodržiavali dvojmetrové odstupy.



Jeden z organizátorov pre denník uviedol, že "občania Izraela dnes dokazujú, že izraelská demokracia sa odmieta podrobiť štátnemu prevratu pod zámienkou koronavírusu."



Účastníci protestu deklarovali, že odmietajú podporovať vládu, ktorej predseda Netanjahu je obvinený z podplácania, podvodu a porušenia dôvery. Uviedli, že Izrael si nemôže "dovoliť situáciu, keď ten istý obvinený muž zohráva úlohu pri vymenúvaní vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov v štáte Izrael."



Denník dodal, že ľudia na námestí mávali čiernymi vlajkami - podobne ako to robili pri podobných protestoch v uplynulých dňoch a týždňoch, keď kritizovali aj možné spojenectvo medzi centristickou koalíciou Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Bennym Gancom a Netanjahuovou stranou Jednota (Likud). To sa zdôvodňuje nutnosťou spájania politických síl v záujme zvládnutia epidémie koronavírusu v Izraeli.



Medzi účastníkmi bol aj vodca ľavicovej strany Energia (Merec) Nican Horovic, ktorý na sociálnej sieti Twitter zverejnil svoju selfie fotografiu na pozadí s ľuďmi v bezpečných rozostupoch.



Reagoval na ňu Netanjahuov syn, keď v komentári napísal: "Dúfam, že starší ľudia, ktorí zomrú po tomto proteste, budú len z vášho tábora." Za tento komentár si potom na sociálnych sieťach vyslúžil vlnu kritiky a svoje repliky zmazal po tom, ako ich odsúdil aj jeho otec.