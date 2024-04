V Tel Avive demonštrovali za prepustenie rukojemníkov a prímerie

Tel Aviv 30. apríla (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí demonštrovalo v pondelok večer v Tel Avive za prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Rafah môže počkať - oni však nie," hlásal jeden z transparentov. Na demonštrácii vystúpili aj príbuzní rukojemníkov. Apelovali na vládu, aby sa s Hamasom dohodla na prímerí a prepustení rukojemníkov. "Sme rodičia, ktorí chcú, aby sa ich deti vrátili domov... ak sa to nestane, krv rukojemníkov je na vašich rukách," tvrdili a vinu v tomto smere izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. "Dosť bolo krviprelievania," žiadala aj nevesta muža uneseného z kibucu Nir Oz. "Dohodnite sa a hneď ich priveďte domov," dodala.



Trojčlenná delegácia Hamasu pricestovala v pondelok do egyptskej metropoly Káhira, aby tam rokovala o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.



Návrh takejto dohody podľa izraelského portálu ynet počíta s prepustením 33 rukojemníkov výmenou za niekoľko stoviek palestínskych väzňov. V prípade rukojemníkov sa má týkať žien vrátane vojačiek, starších ľudí, zranených aj "mentálne postihnutých".



Trvanie potenciálneho prímeria bude podľa ynetu závisieť od počtu prepustených rukojemníkov. Portál sa v tejto súvislosti odvoláva na nemenovaného popredného predstaviteľa izraelskej vlády. Hamas podľa jeho slov požaduje prepustenie 50 palestínskych väzňov za každého izraelského vojaka a 30 väzňov za každého zadržiavaného civilistu.



Hamas podnikol 7. októbra 2023 bezprecedentný útok proti Izraelu, ktorý si podľa izraelských údajov vyžiadal v Izraeli smrť 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Okrem toho palestínske komandá do Pásma Gazy zavliekli vyše 200 rukojemníkov vrátane žien a detí.



Na prelome novembra a decembra - počas týždňového prímeria - prepustil Hamas 105 rukojemníkov a výmenou za to získal 240 palestínskych väzňov. Izrael následne vyslovil predpoklad, že nažive zostáva menej než sto z približne 130 rukojemníkov, ktorých Hamas naďalej zadržiava v Pásme Gazy.



Izrael na októbrový útok odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo podľa údajov miestnych úradov kontorlovaných Hamasom už viac ako 34.400 ľudí. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov zruinovaná a jej obyvatelia vo veľmi zlej humanitárnej situácii.