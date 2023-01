V Tel Avive sa konala demonštrácia proti Netanjahuovej vláde

Tel Aviv 7. januára (TASR) - Niekoľko tisíc Izraelčanov vyšlo v sobotu večer do ulíc v centre Tel Avivu, aby protestovali proti novej krajne pravicovej vláde na čele s premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Protestujúci mávali vlajkami a v rukách mali transparenty, ktoré odsudzovali krajne pravicovú koalíciu a vyzývali bojovať za zachovanie a ochranu demokracie v Izraeli.



Počas protestu vystúpilo s príhovorom niekoľko ľavicových poslancov izraelského parlamentu vrátane líderky Strany práce Merav Michaeliovej.



Novú vládu pod vedením Netanjahua – najdlhšie slúžiaceho izraelského premiéra a dominantného politického hráča v posledných troch desaťročiach – považujú mnohí za najpravicovejšiu a nábožensky najortodoxnejšiu v novodobých dejinách Izraela.



Sobotňajší protest bol zvolaný najmä ako reakcia na navrhované reformy súdnictva nového ministra spravodlivosti Jariva Levina, ktoré mnohí Izraelčania považujú za "nebezpečný štátny prevrat". Levin chce v rámci reformy zmeniť i zloženie orgánu, ktorý vymenúva sudcov.



Jeden z účastníkov protestu pre DPA povedal, že nová izraelská vláda je "zločinecká a skorumpovaná". Ďalší demonštrant ocenil, že do ulíc Tel Avivu vyšlo "toľko ľudí, ako už veľmi dlho nie". "Ale stále ich nie je dosť na to, aby sme zastavili túto zločineckú vládu," uzavrel.