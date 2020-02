V Tepliciach a Prahe sa koná posledná rozlúčka s Kuberom

Praha 3. februára (TASR) - Na pamiatku nedávno zosnulého predsedu českého Senátu a bývalého starostu Teplíc Jaroslava Kuberu sa v pondelok v celom Česku na pravé poludnie rozozvučali sirény. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Na pondelok 3. februára, keď sa uskutočňuje posledná rozlúčka s Kuberom pre verejnosť, bol vyhlásený štátny smútok. Počas jeho trvania budú vlajky spustené na pol žrde od 16.00 h predchádzajúceho dňa a na pôvodné miesto sa vrátia o 08.00 h deň potom.



Rakva s Kuberovými telesnými pozostatkami je od 11.00 h do 17.00 h vystavená v teplickom Krušnohorskom divadle. Posledná rozlúčka prebieha podľa spravodajskej stránky iDNES.cz so štátnymi poctami - jeho rakva je preto zahalená štátnou vlajkou a stojí pri nej čestná stráž.



Pri vstupe do divadla sú k dispozícii aj kondolenčné knihy. Ku Kuberovej rakve položil kvety napríklad aj bývalý predseda Senátu Přemysl Sobotka. Na rozlúčku má prísť aj prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš.



Popoludní o 16.00 h sa začne pietne zhromaždenie v pražskom Rudolfine, ktoré bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách. V Dvořákovej sieni sa zhromaždia najvyšší štátni činitelia, ako aj predstavitelia justície, cirkvi, diplomati či rektori vysokých škôl. Prejav prednesie napríklad bývalý šéf Senátu Sobotka.



Samotný pohreb sa uskutoční v rodinnom kruhu.



Kubera nečakane zomrel 20. januára vo veku 72 rokov. Bol prvým z najvyšších českých ústavných činiteľov, ktorý zomrel vo funkcii.



Bol 24 rokov starostom Teplíc a 19 rokov senátorom, pričom zhruba rok a štvrť hornej komore parlamentu i predsedal - bol teda druhým najvyššie postaveným ústavným činiteľom v Česku.