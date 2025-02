V Terste začali stavať maďarský prístav

Budapešť 20. februára (TASR) - V Terste na severovýchode Talianska začali s výstavbou maďarského prístavu. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar, podľa ktorého nákladný morský prístav by mal v roku 2028 už slúžiť exportu maďarského tovaru na plnú kapacitu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó 21. júna 2019 oznámil, že Maďarsko vybuduje v Terste s nákladmi 60 - 100 miliónov eur prístav a logistickú základňu, aby maďarské podniky mohli svoje produkty vyvážať do zámoria rýchlo a bez prekážok.



Pôvodným strategickým plánom kabinetu premiéra Viktora Orbána bolo získať podiel v slovinskom prístave Koper, kam chcela vláda dobudovať dvojkoľajovú trať s tým, že investíciu v hodnote 200 miliónov eur by realizovali maďarské podniky.



Slovinské parlamentné voľby však nevyhrali Orbánom podporovaní pravicoví populisti a Szijjártó situáciu komentoval slovami: "Niektoré slovinské politické sily s nami nechceli rokovať."



Server hvg.hu vtedy poznamenal, že prístav v Terste hrá dôležitú úlohu v čínskom projekte novej Hodvábnej cesty (Belt and Road).



Szijjártó v roku 2022 oznámil, že došlo k dohode, v dôsledku ktorej budú môcť maďarské firmy od roku 2026 využívať časť prístavu Terst vo vlastníctve Maďarska na svoje exportné aktivity.



Magyar vo štvrtok oznámil, že v prvom kole sa postaví 250-metrový úsek morskej hrádze na ploche asi 50.000 metrov štvorcových v mori, ktorý sa rozšíri asi o 400 metrov, takže Maďarsko bude mať k dispozícii celkovo 650 metrov pobrežia na Jadrane. Okrem toho je na rozvoj k dispozícii 30 hektárov pôdy, kde vybudujú logistické centrum a zriadia tam aj zázemie potrebné pre námornú prevádzku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)