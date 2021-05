V Texase popravili väzňa, ktorý v roku 1999 zavraždil pratetu

Huntsville 20. mája (TASR) - Američana Quintina Jonesa zo štátu Texas, odsúdeného za dobitie svojej 83-ročnej pratety na smrť pred vyše 20 rokmi, v stredu večer popravili napriek žiadostiam niektorých príbuzných obete, aby úrady jeho život ušetrili. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Jones dostal smrtiacu injekciu v štátnej väznici v meste Huntsville, a to za vraždu Bertheny Bryantovej v septembri 1999. Podľa prokuratúry Bryantová odmietla požičať Jonesovi peniaze, muž ju následne dobil pálkou a vzal jej z peňaženky 30 dolárov, za ktoré si kúpil drogy. Zločin sa stal v dome obete v texaskom meste Forth Worth.



Novinári z agentúry AP a miestnych novín The Huntsville Item mali byť podľa plánu mediálnymi svedkami popravy, ale predstavitelia väznice ich neprišli vyzdvihnúť z kancelárie nachádzajúcej sa na druhej strane ulice, oproti väzeniu. Novinári zatiaľ nedostali vysvetlenie, prečo boli médiá vylúčené.



Jones sa stal 571. väzňom, ktorý dostal smrtiacu injekciu v Texase od roku 1982, keď štát obnovil vykonávanie trestu smrti, a prvým bez svedkov z médií.



Najvyšší súd USA odmietol zastaviť popravu 41-ročného muža.



Niektorí členovia rodiny Bryantovej, vrátane jej sestry Mattie Longovej, vyhlásili, že nechcú, aby bol Jones popravený. Jones bol Longovej prasynovec.



"Bola som si s Bertou blízka, jej smrť ma veľmi zasiahla. Napriek tomu Boh je milosrdný. Quintin jej nemôže vrátiť život. Ja tiež nie. Píšem túto prosbu, aby ste ušetrili Quintinov život," uviedla Longová v liste, ktorý bol súčasťou žiadosti o milosť, odovzdanej Texaskej komisii pre udeľovanie milostí a podmienečného prepustenia.



Komisia zamietla žiadosť o milosť v utorok. Guvernér Greg Abbott nezasiahol proti tomuto rozhodnutiu a odmietol tiež odklad popravy. Abbott od nástupu do úradu v roku 2015 udelil milosť iba jedného väzňovi v cele smrti, Thomasovi Whitakerovi.



Obhajca Jonesa podal žalobu na komisiu a obvinil ju, že v jej zamietavom rozhodnutí zohrala "neprípustnú úlohu" rasa. Obhajca argumentoval, že Jonesov prípad je podobný ako Whitakerov a jediný rozdiel spočíva v tom, že Whitaker je beloch a Jones černoch.



Jonesov obhajca Michael Mowla v posledných odvolaniach proti verdiktu argumentoval, že Jones je duševne postihnutý a nesprávne ohodnotený ako psychopat a budúce nebezpečenstvo pre spoločnosť. Jones podľa Mowlu trpel závislosťou od drog a alkoholu, ktorá sa uňho začala vo veku 12 rokov, a bol tiež fyzicky a sexuálne zneužívaný - čo sa však na jeho súdnom procese nikdy nebralo do úvahy.