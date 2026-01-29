Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Zahraničie

V Texase vykonali prvú popravu v roku 2026

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muža, ktorý v roku 1998 zavraždil svoju bývalú priateľku a jej nového partnera, v stredu popravili v americkom štáte Texas smrtiacou injekciou.

Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Muža, ktorý v roku 1998 zavraždil svoju bývalú priateľku a jej nového partnera, v stredu popravili v americkom štáte Texas smrtiacou injekciou. Stal sa tak prvou osobou, ktorú v Spojených štátoch tento rok popravili, informuje TASR na základe agentúry AP.

Charles Victor Thompson (55) bol vyhlásený za mŕtveho v stredu o 18.50 h miestneho času (štvrtok 1.50 h SEČ) v štátnej väznici v meste Huntsville.

Trest smrti mu americké orgány udelili za zastrelenie Glendy Dennise Hayslipovej (39) a jej priateľa Darrena Keitha Caina (30) na predmestí Houstonu.

Podľa prokurátorov sa Thompson a Hayslipová rozišli po tom, ako sa odsúdený „stal čoraz viac majetníckym, žiarlivým a násilníckym“.

V Texase sa podľa AP uskutočnilo historicky najviac popráv zo všetkých štátov, hoci vlani najviac ľudí popravili na Floride, a to 19. Ďalšia poprava v USA je naplánovaná na 10. februára.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov