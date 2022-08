V Texase zrušili zákaz nosenia zbraní pre osoby vo veku 18 – 21 rokov

Austin 26. augusta (TASR) - Texaský súd v piatok zrušil celoštátne nariadenie, ktoré ľuďom vo veku 18 – 21 rokov zakazovalo nosiť zbrane. Anuloval tak verdikt Najvyššieho súdu USA o nosení zbraní, pričom ho označil za protiústavný. TASR správu prevzala od agentúr ANSA a Reuters.



Podnet proti zákazu nosenia zbraní mladými ľuďmi s výnimkou tých v aktívnej vojenskej službe podala vlani skupina aktivistov za práva vlastníkov zbraní. Toto nariadenie podľa nich porušovalo druhý dodatok ústavy Spojených štátov, ktoré jednotlivým štátom zaručuje právo organizovať domobranu. Aktivisti tiež vyhlásili, že "právo ľudí mať a nosiť zbraň by sa nemalo porušovať".



Americký Najvyšší súd v júni po prvýkrát v dejinách rozhodol, že druhý dodatok ústavy zaručuje právo jednotlivca nosiť zbraň na verejnosti na sebaobranu. Dodal však, že toto nariadenie je v súlade s ústavou len vtedy, ak platia podobné podmienky, ako v čase, keď bol dodatok ratifikovaný – čiže v 18. storočí.



Ako uviedol texaský sudca Mark Pittman v zdôvodnení svojho rozhodnutia, "nesporné dôkazy z histórie ukazujú, že ľudia vo veku 18 – 20 rokov boli v zakladateľskom období USA súčasťou domobrany" a taktiež neexistuje historický precedens, ktorý by mladým ľuďom upieral právo nosiť zbraň.



V Texase sa vekové obmedzenie týkalo len nosenia zbraní, zakúpiť si ich mohol každý po dovŕšení 18. roku života. To bol aj prípad strelca, ktorý na základnej škole v Uvalde poloautomatickou puškou pripravil o život 19 detí a dve učiteľky.



K rozsudku texaského súdu sa zatiaľ nevyjadril ani tamojší guvernér Greg Abbott, ani štátny generálny prokurátor Ken Paxton. Aktivisti za právo nosenia zbraní však dodali, že podobné kroky na zrušenie uvedeného zákazu podnikajú aj v štátoch Pennsylvánia, Tennessee, Illinois, Minnesota, Georgia a Kalifornia.