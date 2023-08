V texaskej väznici vypukol požiar, evakuovať museli 650 väzňov

Houston 25. augusta (TASR) — Požiar, ktorý v piatok ráno vypukol vo väznici v americkom štáte Texas, si vyžiadal evakuáciu viac ako 650 väzňov. Zranenia pri nej neutrpel nikto, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Incident sa odohral v meste Huntsville, ktoré leží asi 105 kilometrov severne od najväčšieho texaského mesta Houston. Evakuovaných väzňov premiestnili do inej časti väzenského komplexu.



Podľa predbežných informácií sa plamene rozšírili v podkroví a na treťom podlaží administratívnej budovy a tiež v podkroví traktu, kde boli ubytovaní väzni. Hasiči dodali, že oheň sa im ráno podarilo dostať pod kontrolu, no stále sa snažia uhasiť niekoľko menších ohnísk.



Príčina požiaru sa začne vyšetrovať po jeho úplnom uhasení.



Väzenie v Huntsville má 174 rokov. Nachádza sa v ňom okolo 1600 väzňov a je tiež miestom, kde sa v Texase vykonávajú popravy odsúdených. Úrady dodali, že požiar nijakým spôsobom nenaruší plánované popravy. Najbližšia by sa mala uskutočniť 10. októbra.