V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie
Bezpečnostné zložky sú podľa MZVEZ oprávnené lietajúci dron okamžite zničiť z dôvodu porušenia národnej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska. Tento zákaz platí od 30. júla do 15. augusta a môže byť predĺžený. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.
„Toto opatrenie bolo zavedené ako preventívna reakcia na potenciálne riziko pre národnú bezpečnosť a ochranu obyvateľov vyplývajúca z prebiehajúceho konfliktu pozdĺž thajsko-kambodžskej hranici,“ priblížil rezort diplomacie.
Pripomína, že za porušenie zákazu hrozí väzenie na viac ako jeden rok vrátane pokuty vo výške 40.000 thajských bahtov. Bezpečnostné zložky sú podľa MZVEZ oprávnené lietajúci dron okamžite zničiť z dôvodu porušenia národnej bezpečnosti.
(1 EUR = 37,37 THB)