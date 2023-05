Bangkok 14. mája (TASR) - Obyvatelia Thajska hlasujú v nedeľu vo voľbách, v ktorých by prodemokratické opozičné strany v krajine mohli po takmer desaťročí pri moci zvrhnúť konzervatívnu, armádou podporovanú vládu premiéra Prajuta Čanóčchu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Očakáva sa, že po kampani, ktorá sa ukázala ako zrážka medzi mladou generáciou túžiacou po zmene a tradicionalistickým provojenským establišmentom, uštedria voliči premiérovi - bývalému veliteľovi armády a vodcovi prevratu - drvivú porážku.



V posledných prieskumoch pred hlasovaním viedla totiž hlavná opozičná strana Za Thajsko (Pchak pchüa Tchaj, PTP), vedená dcérou miliardára a thajského expremiéra Thaksina Šinavatru.



V prípade zvolenia by bola Paetongtarn Šinavatrová treťou členkou rodiny Šinavatrovcov v premiérskom kresle za posledné dve desaťročia. Jej otec zastával úrad v rokoch 2001-2006 a jej teta Jinglak v rokoch 2011-2014. Oboch zvrhli vojenskými prevratmi.



Súčasný premiér Prajut Čanóčcha sa dostal k moci po prevrate v roku 2014 a päť rokov bol na čele vojenskej junty. V roku 2019 zvíťazil vo voľbách.



Thajský kráľ Vatčirálongkón na jeho žiadosť v marci rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby



Existujú však obavy, že armáda sa moci v kráľovstve nebude chcieť vzdať, čo by mohlo viesť k ďalšej nestabilite, konštatuje AFP.



Ide o prvé hlasovanie od rozsiahlych prodemokratických protestov v Thajsku z roku 2020, na čelo ktorých sa postavila tamojšia mládež s požiadavkami na obmedzenie moci a výdavkov thajského kráľa, čím sa porušilo dlhodobé tabu spochybňovania monarchie.



Demonštrácie pominuli po zavedení obmedzení spojených s pandémiou koronavírusu a zatknutí desiatok jej vodcov; napriek tomu to však prispelo k nárastu podpory radikálnejšej thajskej opozičnej strany Vpred za budúcnosť.