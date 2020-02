V Thajsku sa konali smútočné obrady za obete masovej streľby

Bangkok 10. februára (TASR) - V Thajsku sa v pondelok konali smútočné obrady za obete masovej streľby, pri ktorej thajský vojak cez víkend zavraždil 29 ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Pohreby väčšiny obetí sa uskutočnili v pondelok v chrámoch provincie Nakchón Rátčchasímá, severovýchodne od metropoly Bangkok - práve v rovnomennom meste Nakchón Rátčchasímá vyčíňal v sobotu 32-ročný vojak. Najprv spustil streľbu na vojenskej základni a potom v nákupnom centre. Spôsobil tiež zranenia aj ďalším takmer 60 osobám.



Thajský premiér Prajut Čan-o-ča v prejave odvysielanom v televízii vyhlásil, že kráľ Mahá Vatčirálongkón dal svojim spolupracovníkom príkazy, aby navštívili zranených aj rodiny zabitých ľudí a poskytli im pomoc.



Predseda kráľovskej rady sa v pondelok zúčastnil na pohrebe policajta v meste Nakchón Rátčchasímá (známom aj pod názvom Kchórát), ktorého útočník zastrelil.



Miestne médiá uviedli, že zástupca vlády sa už v nedeľu zúčastnil na pohrebe 13-ročnej obete masakry.



Budhistické pohreby tradične trvajú niekoľko dní a vyvrcholia obradom spopolnenia.



Vyše 100 policajtov držalo v pondelok na letisku v Bangkoku čestnú stráž za dvoch príslušníkov špeciálnych síl, ktorí prišli pri útoku o život. Ich pohreby sa konali v chráme v Bangkoku aj za prítomnosti premiéra.



Vláda oznámila, že urýchlene vyčleňuje financie na odškodnenie obetí a ich rodín.



Dobrovoľníci so žltými šatkami a modrými šiltovkami - farbami vyjadrujúcimi vernosť thajskej kráľovskej rodine - sa v pondelok ráno zhromaždili, aby pomohli pri upratovaní nákupného centra v Nakchón Rátčchasímá, ktoré leží okolo 260 kilometrov od Bangkoku.



Útočníka v nedeľu ráno (okolo 02.30 h SEČ) po zhruba 17 hodín trvajúcej dráme a neúspešnom vyjednávaní zastrelili príslušníci thajských bezpečnostných síl. Stalo sa tak v miestnom nákupnom centre v komplexe Terminal 21, kde sa muž napokon zabarikádoval. Policajti sa pokúšali s vojakom vyjednávať aj prostredníctvom jeho matky.



Seržant menom Čakrapchan Tchommá začal vyčíňať v miestnych kasárňach, kde zabil viacerých ľudí. Následne ukradol z kasární zbrane aj vojenské auto a odviezol sa do centra mesta. Tam na viacerých miestach - vrátane budhistického chrámu - strieľal z automatickej zbrane, ktorou sa mu podarilo zabiť a zraniť veľké množstvo nevinných ľudí. Fotografie a videá zachytávajúce krviprelievanie zverejnil aj na Facebooku.



Jednou z prvých vojakových obetí bol jeho veliaci dôstojník, s ktorým sa údajne dostal do sporu pre peniaze.



Išlo o najhorší takýto masaker v dejinách Thajska.



Viac ako tisíc smútiacich ľudí prišlo už v nedeľu a tiež v pondelok na smútočné obrady pred komplexom Terminal 21, kde kládli kvety a počúvali spev budhistických mníchov.



Guvernér provincie Nakchón Rátčchasímá, Wichien Chantharanothai, povedal v nedeľu večer na tlačovej konferencii, že zabitých bolo 30 ľudí vrátane strelca a zranenia utrpelo 58 osôb.



Thajský premiér Prajut informoval, že streľba bola pokračovaním súkromného sporu o vyplatenie peňazí za predaj domu, ktorý sa odohrával medzi strelcom a svokrou jeho veliaceho dôstojníka.