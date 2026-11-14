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V Thajsku sa začala ázijská verzia Piesňovej súťaže Eurovízie
Okrem hostiteľskej krajiny sa na súťaži zúčastnia speváci a speváčky z Bangladéša, Bhutánu, Filipín, Južnej Kórey, Kambodže, Laosu, Malajzie, Mongolska, Nepálu a Vietnamu.
Autor TASR
Bangkok 14. novembra (TASR) – V thajskom hlavnom meste Bangkok sa v sobotu začal prvý ročník Piesňovej súťaže Eurovízie – Ázia (Eurovision Song Contest Asia). Podujatie sa vysiela naživo z viacúčelovej arény One Bangkok Forum, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Okrem hostiteľskej krajiny sa na súťaži zúčastnia speváci a speváčky z Bangladéša, Bhutánu, Filipín, Južnej Kórey, Kambodže, Laosu, Malajzie, Mongolska, Nepálu a Vietnamu. Súťaž sa vysiela vo všetkých 11 zúčastnených krajinách. Šou je dostupná i prostredníctvom streamovania na webovej platforme YouTube na oficiálnom kanáli Eurovision Song Contest.
Súťaž sa začala o 20.30 h miestneho času (14.30 h SEČ). O výsledkoch rozhodne pomer 50:50 medzi hlasmi odbornej poroty a hlasmi verejnosti. Každý zaregistrovaný divák musí hlasovať aspoň za tri krajiny. Rovnako ako pri klasickej súťaži diváci v zúčastnených štátoch nemôžu hlasovať za svoju vlastnú krajinu.
Ázijskú časť Piesňovej súťaže Eurovízie neorganizujú národné verejnoprávne televízne stanice, ale komerčné. Mnohé z nich si vybrali reprezentantov, ktorí už majú vybudovanú fanúšikovskú základňu. Na rozdiel od trojdňového programu originálnej súťaže sa ázijská verzia koná iba jediný deň.
Ďalšou charakteristikou súťaže je formát piesní – dĺžka maximálne tri minúty, maximálne šesť ľudí spolu na pódiu a žiadna sprievodná kapela, iba vopred nahraný hudobný podklad.
Pôvodná európska verzia súťaže, ktorá tento rok oslávila 70. výročie, už nie je len podujatím o hudbe. Je prostredím pre spoločenské zmeny, najmä v oblasti práv komunity LGBTQ a odráža aj aktuálne geopolitické napätie.
Viaceré európske krajiny bojkotovali súťaž v súvislosti s účasťou Izraela. Židovský štát je totiž obviňovaný z manipulácie s hlasovaním verejnosti vo vlaňajšom ročníku a je terčom ostrej kritiky za vedenie vojny v palestínskom Pásme Gazy.
Na tohtoročnej súťaži vo Viedni sa zúčastnilo len 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004. Svoju účasť odriekli Holandsko, Írsko, Island, Slovinsko a Španielsko. Víťazkou jubilejného 70. ročníka sa stala bulharská speváčka Dara, ktorá vybojovala pre svoju krajinu premiérové víťazstvo s piesňou „Bangaranga“.
Okrem hostiteľskej krajiny sa na súťaži zúčastnia speváci a speváčky z Bangladéša, Bhutánu, Filipín, Južnej Kórey, Kambodže, Laosu, Malajzie, Mongolska, Nepálu a Vietnamu. Súťaž sa vysiela vo všetkých 11 zúčastnených krajinách. Šou je dostupná i prostredníctvom streamovania na webovej platforme YouTube na oficiálnom kanáli Eurovision Song Contest.
Súťaž sa začala o 20.30 h miestneho času (14.30 h SEČ). O výsledkoch rozhodne pomer 50:50 medzi hlasmi odbornej poroty a hlasmi verejnosti. Každý zaregistrovaný divák musí hlasovať aspoň za tri krajiny. Rovnako ako pri klasickej súťaži diváci v zúčastnených štátoch nemôžu hlasovať za svoju vlastnú krajinu.
Ázijskú časť Piesňovej súťaže Eurovízie neorganizujú národné verejnoprávne televízne stanice, ale komerčné. Mnohé z nich si vybrali reprezentantov, ktorí už majú vybudovanú fanúšikovskú základňu. Na rozdiel od trojdňového programu originálnej súťaže sa ázijská verzia koná iba jediný deň.
Ďalšou charakteristikou súťaže je formát piesní – dĺžka maximálne tri minúty, maximálne šesť ľudí spolu na pódiu a žiadna sprievodná kapela, iba vopred nahraný hudobný podklad.
Pôvodná európska verzia súťaže, ktorá tento rok oslávila 70. výročie, už nie je len podujatím o hudbe. Je prostredím pre spoločenské zmeny, najmä v oblasti práv komunity LGBTQ a odráža aj aktuálne geopolitické napätie.
Viaceré európske krajiny bojkotovali súťaž v súvislosti s účasťou Izraela. Židovský štát je totiž obviňovaný z manipulácie s hlasovaním verejnosti vo vlaňajšom ročníku a je terčom ostrej kritiky za vedenie vojny v palestínskom Pásme Gazy.
Na tohtoročnej súťaži vo Viedni sa zúčastnilo len 35 krajín, čo je najmenej od roku 2004. Svoju účasť odriekli Holandsko, Írsko, Island, Slovinsko a Španielsko. Víťazkou jubilejného 70. ročníka sa stala bulharská speváčka Dara, ktorá vybojovala pre svoju krajinu premiérové víťazstvo s piesňou „Bangaranga“.
Zoznam 11 účinkujúcich na Piesňovej súťaži Eurovízie – Ázia (ESCA) 2026 podľa poradia vystúpení:
Vietnam: Tóc Tien – „Em Tien“
Kambodža: Monetrey – „I Let You Go“
Laos: Thinla – „Bae“
Mongolsko: Beck – „Chamguigeer (Without You)“
Bhután: Nyendra – „Lhayi semo“
Filipíny: Carmelle – „Sobra-Sobra“
Bangladéš: Beatmosphere – „Tumi ele“
Thajsko: Mang a Daou – „Aroma“
Južná Kórea: Junhee – „Deep Dive“
Nepál: Pratik Himal Rai – „Ananta maya“
Malajzia: Aina Abdul – „Bluest Sky“
Vietnam: Tóc Tien – „Em Tien“
Kambodža: Monetrey – „I Let You Go“
Laos: Thinla – „Bae“
Mongolsko: Beck – „Chamguigeer (Without You)“
Bhután: Nyendra – „Lhayi semo“
Filipíny: Carmelle – „Sobra-Sobra“
Bangladéš: Beatmosphere – „Tumi ele“
Thajsko: Mang a Daou – „Aroma“
Južná Kórea: Junhee – „Deep Dive“
Nepál: Pratik Himal Rai – „Ananta maya“
Malajzia: Aina Abdul – „Bluest Sky“