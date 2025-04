V Thajsku sa zrútilo lietadlo, zahynulo päť policajtov

Bangkok 25. apríla (TASR) - Päť thajských policajtov zahynulo a jeden utrpel vážne zranenia pri páde malého lietadlo do mora počas piatkového výcviku parašutizmu, oznámila polícia. Príčina nehody nie je známa. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



K nehode došlo v ranných hodinách pri pobreží provincie Prachuap Khiri Khan južne od hlavného mesta Bangkok. Lietadlo vykonávalo skúšobný let s cieľom pripraviť sa na parašutistický výcvik v okrese Hua Hin. Na palube lietadla sa nachádzalo šesť policajtov, pričom hovorca polície uviedol, že pri incidente zahynulo päť policajtov a šiesty utrpel zranenia a je v kritickom stave.



Orgány už začali so skúmaním údajov čiernej skrinky, aby určili príčinu havárie. Policajný šéf prisľúbil dôkladné vyšetrovanie nehody a vyjadril sústrasť rodinám obetí.



Tamojšie médiá informovali, že lietadlo sa zrútilo približne 100 metrov od brehu. Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce pád lietadla do mora a ľudí, ktorí sa k havarovanému lietadlu brodili cez vodu. Lietadlo sa podľa fotografií zlomilo na dve časti, píše AP.