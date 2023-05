V Thajsku vo voľbách podľa výsledkov exit pollov vedie opozícia

Bangkok 14. mája (TASR) - Thajské opozičné prodemokratické strany získali väčšinu hlasov v nedeľných parlamentných voľbách. Vyplýva to z exit pollov aj zo sčítania približne polovice odovzdaných hlasov, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



Podľa exit pollov získala opozičná reformistická strana Za Thajsko (Pchak pchüa Tchaj, PTP) vedená Paetongtarn Šinavatrovou, dcérou miliardára a thajského expremiéra Thaksina Šinavatru, spolu s opozičnou progresívnou stranou Vpred vyše 60 percent hlasov.



Líder strany Vpred Pita Limjaroenrat uviedol, že na základe týchto čísel by mohli oba subjekty, prípadne aj s ďalším opozičnými stranami, spoločne zostaviť novú vládu.



Predvolebná kampaň bol vnímaná ako konfrontácia mladej generácie túžiacej po zmene s tradicionalistickým provojenským establišmentom, ktorý stelesňuje úradujúci premiér Prajut Čanóčchá, bývalý veliteľ armády, ktorý je pri moci od prevratu v roku 2014.



Po spočítaní odovzdaných hlasov z približne polovice z dovedna 95.000 vedie strana Vpred s takmer piatimi miliónmi hlasov. Za ňou nasleduje strana Za Thajsko s 4,2 miliónmi hlasov, zatiaľ čo Prajutova strana je s 1,7 miliónom hlasov až tretia.



AFP však pripomína, že zatiaľ nie je zrejmé ako sa volebné výsledky premietnu do zastúpenia v parlamente. Existujú totiž obavy, že armáda sa moci nebude chcieť vzdať ani v prípade volebného neúspechu, čo by mohlo viesť k ďalšej nestabilite v tejto krajine.



Predčasné voľby vypísal thajský kráľ Vatčirálongkón po tom, ako v marci rozpustil parlament na žiadosť premiéra Prajuta.



Voľby sú prvým hlasovaním od rozsiahlych prodemokratických protestov z roku 2020, na čelo ktorých sa postavila tamojšia mládež s požiadavkami na obmedzenie moci a výdavkov thajského kráľa, čím porušila dlhodobé tabu spochybňovania monarchie.



Demonštrácie pominuli po zavedení obmedzení spojených s pandémiou koronavírusu a zatknutí desiatok vodcov protestov; napriek tomu to však prispeli k nárastu podpory radikálnejšej thajskej opozičnej strany Vpred.