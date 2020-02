V Thajsku zaznamenali úspech pri liečbe koronavírusu

Bangkok 2. februára (TASR) - Číňanke nakazenej novým koronavírusom sa v Thajsku dramaticky zlepšil stav, keď ju liečili kombináciou antivirotík, používaných pri liečbe chrípky a infekcie HIV. V nedeľu to oznámilo thajské ministerstvo zdravotníctva, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.Pacientka vo veku 71 rokov mala negatívne výsledkov testov 48 hodín po tom, čo jej thajskí lekári nasadili spomínanú kombináciu protivírusových liečivých prípravkov. Na pravidelnom tlačovom brífingu ministerstva to uviedol Dr. Kriengsak Attipornwanich.povedal Kriengsak k testom na koronavírus. "dodal.Lekári skombinovali antivirotikum oseltamivir (komerčne dostupné pod názvom Tamiflu) s liekmi lopinavir a ritonavir, teda s antivirotikami používanými pri liečbe HIV, uviedol doktor Kriengsak. Podľa jeho slov ministerstvo čaká na výsledky výskumu, ktorý by tieto zistenia dokázal a potvrdil.Správy z Thajska sa objavili v čase, keď si nový koronavírus vyžiadal prvý život mimo Číny - na Filipínach mu podľahol 44-ročný Číňan. V samotnej Číne sa počet úmrtí vyšplhal nad 300 a infikovaných je tam takmer 14.500 ľudí. Vírus zistili v ďalších 24 krajinách.V Thajsku zatiaľ zaznamenali 19 potvrdených prípadov vírusu, ktorý má pôvod v stredočínskom meste Wu-chan, teraz izolovanom od sveta.To je druhý najvyšší počet prípadov mimo Číny, Japonsko totiž zaznamenalo 20 ochorení.Dosiaľ sa osem pacientov v Thajsku vyliečilo a vrátilo domov, pričom 11 ľudí zostáva v nemocnici.Na videu zverejnenom v nedeľu je zachytený minister zdravotníctva Anutin Charnvirakul na návšteve neidentifikovanej pacientky z Wu-chanu, ktorá sa z nákazy koronavírusom vyliečila. Minister sa s ňou priateľsky rozpráva v čínštine, žena ďakuje jemu aj nemocničnému personálu.Väčšina potvrdených prípadov sú čínski turisti na návšteve v Thajsku, ale vo štvrtok 30. januára kráľovstvo zaznamenalo svoj prvý prenos z človeka na človeka - ochorenie diagnostikovali thajskému taxikárovi.Taxikár do Číny necestoval, ale zrejme sa nakazil od turistov.