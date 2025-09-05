Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Thajsku zvolili za premiéra podnikateľa Anutina Čánvirakuna

Predseda strany Bhumjai Thai Anutin Charnvirakul opúšťa parlament po tom, čo poslanci hlasovali za jeho zvolenie za nového premiéra v Bangkoku v Thajsku v piatok 5. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Konzervatívny politik nahradí v úrade premiérku Petongtán Šinavatrovú, ktorú minulý týždeň odvolal ústavný súd.

Autor TASR
Bangkok 5. septembra (TASR) - Thajskí poslanci v piatok zvolili za premiéra 58-ročného Anutina Čánvirakun. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

Nomináciu druhej najsilnejšej opozičnej strany v 492-člennom parlamente podporilo 311 poslancov a nová vláda sa úradu chopí po formálnom vymenovaní thajským kráľom Maháom Vatčirálongkónom.

Konzervatívny politik nahradí v úrade premiérku Petongtán Šinavatrovú, ktorú minulý týždeň odvolal ústavný súd. Expremiérka je členkou vplyvnej thajskej rodiny - je dcérou bývalého premiéra Thaksina Šinavatru a neterou bývalej premiérky Jinglak Šinavatrovej.

Aj Anutin Čánvirakun pochádza z vplyvnej rodiny - jeho otec bol počas krízy v roku 2018 úradujúcim premiérom a následne ministrom vnútra. Nadchádzajúci premiér zdedil úspešnú stavebnícku spoločnosť, ktorá desaťročia zarába na štátnych zákazkách.

Podnikateľ vstúpil do politiky pred niekoľkými desaťročiami ako poradca na ministerstve zahraničných vecí. Neskôr sa stal ministrom zdravotníctva, ministrom vnútra a vicepremiérom.
