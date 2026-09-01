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V Tibete si ľudia uctili pamiatku obetí zosuvu pôdy
V najviac zasiahnutom tibetskom okrese Gyirong sa konalo niekoľko spomienkových obradov, a to aj priamo na miestach záchranných prác, uviedla čínska tlačová agentúra Sin-chua.
Autor TASR
Peking 1. septembra (TASR) - Záchranári, úrady a obyvatelia Tibetu si v utorok uctili pamiatku obetí minulotýždňového ničivého zosuvu pôdy, oznámili čínske štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa oficiálnych údajov je doterajší počet mŕtvych v Číne 16 a v Nepále 987 po tom, čo povodne v stredu 26. augusta zasiahli časti Nepálu a Tibetu a zmietli celé dediny.
V najviac zasiahnutom tibetskom okrese Gyirong sa konalo niekoľko spomienkových obradov, a to aj priamo na miestach záchranných prác, uviedla čínska tlačová agentúra Sin-chua.
„Záchranári, miestni predstavitelia a obyvatelia potichu stáli a smútili za obeťami“ vedľa bagrov a rozvodnenej, blatistej rieky, uviedla agentúra. Na záberoch zverejnených štátnou televíziou CCTV vidno vojakov, lekárov a záchranárov so sklonenými hlavami, ktorí si uctili pamiatku obetí minútou ticha.
Tibet, autonómna oblasť Číny, je pre zahraničných novinárov z veľkej časti neprístupný, čo bráni nezávislému informovaniu o rozsahu katastrofy.
Čínski záchranári v utorok „pracovali nepretržite“ na opätovnom otvorení hlavnej diaľnice, aby umožnili dodávky núdzových zásob a príchod pracovníkov k hraničnému priechodu Gyirong Port, uviedla Sin-chua. Zosuv totiž narušil dodávky elektrickej energie a poškodil úsek diaľnice, čo sťažilo záchranné práce, dodala.
Odborníci varujú, že oblasť Gyirongu môže v najbližších dňoch zasiahnuť silný dážď.
Podľa oficiálnych údajov je doterajší počet mŕtvych v Číne 16 a v Nepále 987 po tom, čo povodne v stredu 26. augusta zasiahli časti Nepálu a Tibetu a zmietli celé dediny.
V najviac zasiahnutom tibetskom okrese Gyirong sa konalo niekoľko spomienkových obradov, a to aj priamo na miestach záchranných prác, uviedla čínska tlačová agentúra Sin-chua.
„Záchranári, miestni predstavitelia a obyvatelia potichu stáli a smútili za obeťami“ vedľa bagrov a rozvodnenej, blatistej rieky, uviedla agentúra. Na záberoch zverejnených štátnou televíziou CCTV vidno vojakov, lekárov a záchranárov so sklonenými hlavami, ktorí si uctili pamiatku obetí minútou ticha.
Tibet, autonómna oblasť Číny, je pre zahraničných novinárov z veľkej časti neprístupný, čo bráni nezávislému informovaniu o rozsahu katastrofy.
Čínski záchranári v utorok „pracovali nepretržite“ na opätovnom otvorení hlavnej diaľnice, aby umožnili dodávky núdzových zásob a príchod pracovníkov k hraničnému priechodu Gyirong Port, uviedla Sin-chua. Zosuv totiž narušil dodávky elektrickej energie a poškodil úsek diaľnice, čo sťažilo záchranné práce, dodala.
Odborníci varujú, že oblasť Gyirongu môže v najbližších dňoch zasiahnuť silný dážď.