V Tigraji dochádza k etnických čistkám,tvrdia ľudskoprávne organizácie

Addis Abeba 7. apríla (TASR) - Etiópske bezpečnostné zložky a ich spojenci sa v odštiepeneckom regióne Tigraj na severe krajiny dopustili vojnových zločinov aj zločinov proti ľudskosti voči miestnym obyvateľom. K tomuto záveru dospeli dve ľudskoprávne organizácie - Amnesty Internation a Human Rights Watch (HRW). TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Tigrajskí civilisti sú podľa AI a HRW terčom rozsiahlych etnických čistiek, odkedy v novembri 2020 vypukla vojna medzi etiópskou vládou a tigrajskými povstalcami.



Ozbrojené sily, ale aj predstavitelia bezpečnostných a iných zložiek miestnej správy počas ozbrojeného konfliktu násilným a koordinovaným spôsobom vyhnali zo západného Tigraja státisíce obyvateľov, ktorých podobrili znásilňovaniu, vraždeniu a vytavili hladu.



"Tieto rozsiahle a systematické útoky proti civilnému obyvateľstvu Tigraja predstavujú zločiny proti ľudskosti, ako aj vojnové zločiny," uviedli Amnesty a HRW v spoločnej správe.



Predstavitelia oboch ľudskoprávnych organizácií v rámci vyšetrovania spovedali viac ako 400 ľudí. Vypočuli si svedectvá o hromadných znásilňovaniach, úmrtiach v preplnených väzniciach či mimosúdnej poprave desiatok mužov.



Zodpovednosť za tieto zverstvá autori správy pripísali novovymenovaným civilným činiteľom v Tigraji a regionálnym silám aj polovojenským skupinám zo susedného zväzového štátu Amharsko.



Správa však obvinila aj federálnu vládu etiópskeho premiéra Abiyho Ahmeda, a to najmä z krytia páchateľov týchto zločinov a obmedzenia prístupu nezávislých orgánov do predmetného regiónu. Zverstvá boli páchané "s tichým súhlasom a možnou účasťou etiópskych federálnych síl," napísali AI a HRW.



Etiópska vláda 24. marca s okamžitou platnosťou vyhlásila neobmedzené humanitárne prímerie s cieľom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do Tigraja, kde čelia hladomoru státisíce ľudí. O niekoľko hodín neskôr súhlasili s ukončením bojov aj povstalci z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF).



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď tam predseda etiópskej vlády Abiy Ahmed poslal vojakov tvrdiac, že ide o reakciu na ozbrojené útoky povstalcov z TPLF na vojenské tábory.



OSN odhaduje, že viac ako 90 percent obyvateľov Tigraja – zhruba šesť miliónov ľudí – potrebuje naliehavú potravinovú pomoc.