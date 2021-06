V Tigraji podľa OSN hladuje 350.000 ľudí

Addis Abeda 10. júna (TASR) - Agentúry OSN a humanitárne organizácie odhadujú, že v severoetiópskom regióne Tigraj hladuje približne 350.000 ľudí a ďalšie milióny naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. Etiópska vláda tieto tvrdenia popiera, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



V Tigraji od vlaňajšieho novembra prebieha ozbrojený konflikt medzi etiópskou armádou a miestnymi separatistami, do ktorého sa na strane vlády zapojili aj jednotky zo susednej Eritrey. Počas bojov prišli o život tisíce civilistov a viac ako dva milióny ľudí ušli zo svojich domovov.



Odhad počtu hladujúcich je uvedený v doposiaľ nezvejnenej správe OSN o potravinovej bezpečnosti, datovanej 7. júnom, ktorá vychádza z údajov agentúr OSN a humanitárnych organizácií. Do dokumentu mal Reuters možnosť nahliadnuť.



V Tigraji podľa zohto zdroja aktuálne hladuje približne 350.000 a "ďalšie milióny" urgentne potrebujú dodávky potravín a pomoc zameranú na podporu poľnohospodárstva. V opačnom prípade aj im hrozí hladomor.



Etiópska ústredná vláda popiera, že by bol v Tigraji v súčasnosti nedostatok potravín a nevidí dôvod na oficiálne vyhlásenie stavu hladomoru v tomto zväzom štáte. Podľa nej sú údaje uvedené v správe OSN nepresné a potravinová pomoc sa dostáva až k 90 percentám obyvateľov tohto regiónu.



Problémy v dodávkach potravín vláda pripísala na vrub tigrajských povstalcov, ktorí podľa nej podnikajú opakované útoky na humanitárne konvoje. OSN hovorí o tom, že dodávky pomoci sťažujú obe strany konfliktu, pričom dochádza k zastavovaniu konvojov, zadržiavaniu a výsluchom humantitárnych pracovníkov či dokonca ku konfiškácií prevážaných zásob.



Z oblasti sú podľa OSN hlásené aj prípady ničenia a drancovania potravín dopestovaných miestnymi roľníkmi, zatiaľ čo mnohých obyvateľov trápi hlad alebo podvýživa.