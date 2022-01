V Tijuane zastrelili fotoreportéra

Mexiko 18. januára (TASR) - V mexickom meste Tijuana, ležiacom na hraniciach so Spojenými štátmi, v pondelok zastrelili fotoreportéra Margarita Martineza. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady i novinárske organizácie.



Telo 49-ročného fotoreportéra sa našlo pri jeho dome, uviedli úrady v štáte Baja California, v ktorom sa Tijuana nachádza. Podľa prokuratúry utrpel strelné poranenie hlavy.



Martinez, ktorý pracoval pre viaceré médiá vrátane týždenníka Zeta of Tijuana, čelil podľa organizácie Yo sí soy periodista (Som novinár) vyhrážkam od ľudí spojených s organizovaným zločinom.



Úrady takisto vyšetrujú vraždu ďalšieho novinára a aktivistu Josého Luisa Gambou v meste Xalapa v štáte Veracruz ležiacom na východe Mexika. Gambou previezli do nemocnice 10. januára po tom, čo ho pobodali a nechali ležať na ulici. Nie je jasné, či útok súvisel s jeho prácou.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaraďuje Mexiko spolu s vojnou zničenou Sýriou a Afganistanom medzi najnebezpečnejšie krajiny sveta pre žurnalistov.



Vlani bolo v Mexiku zavraždených najmenej sedem novinárov, uvádza AFP, aj keď poznamenáva, že nie je jasné, či všetky tieto vraždy súviseli s ich prácou.



Od roku 2000 v Mexiku zavraždili viac ako 100 novinárov a len v malom počte z týchto činov boli aj páchatelia odsúdení, dodáva AFP.