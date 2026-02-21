< sekcia Zahraničie
V Tirane došlo k stretu polície s účastníkmi opozičného protestu
Na piatkovom zhromaždení tisíce priaznivcov opozičnej Demokratickej strany (PD) niesli albánske a stranícke vlajky a skandovali „Rama, odíď“ či „Rama do väzenia“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tirana 21. februára (TASR) - Slzotvorný plyn a vodné delá použila v piatok albánska polícia pri strete s účastníkmi opozičného protestu, ktorí hádzali zápalné fľaše a pyrotechniku na vládne sídlo premiéra Ediho Ramu. Demonštranti vyzývajú na demisiu celej vlády v súvislosti s podozreniami z korupcie voči jej podpredsedníčke Belindy Ballukuovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Politické napätie v Albánsku eskalovalo v decembri, keď špeciálna prokuratúra obvinila Ballukuovú zo zasahovania do verejných tendrov na veľké infraštruktúrne projekty a z uprednostňovania určitých spoločností. Vicepremiérka to popiera.
Na piatkovom zhromaždení tisíce priaznivcov opozičnej Demokratickej strany (PD) niesli albánske a stranícke vlajky a skandovali „Rama, odíď“ či „Rama do väzenia“.
„Dni Ediho Ramu sú spočítané. Nech vedia, že aj keby sa skryli za slnkom, nájdeme ich a potrestáme ich v plnom rozsahu zákona,“ vyhlásil na demonštrácii líder PD Sali Berisha.
Súd už pozastavil Ballukuovej výkon funkcie, špeciálna prokurátora, ktorej úlohou je boj proti korupcii a organizovanému zločinu, však navyše parlament požiadala, aby podpredsedníčke zrušil imunitu a umožnil tak jej zadržanie. Ramova Socialistická strana ma v parlamente väčšinu a podľa Reuters nie je jasné, kedy a či vôbec sa tým bude zaoberať.
Politické napätie v Albánsku eskalovalo v decembri, keď špeciálna prokuratúra obvinila Ballukuovú zo zasahovania do verejných tendrov na veľké infraštruktúrne projekty a z uprednostňovania určitých spoločností. Vicepremiérka to popiera.
Na piatkovom zhromaždení tisíce priaznivcov opozičnej Demokratickej strany (PD) niesli albánske a stranícke vlajky a skandovali „Rama, odíď“ či „Rama do väzenia“.
„Dni Ediho Ramu sú spočítané. Nech vedia, že aj keby sa skryli za slnkom, nájdeme ich a potrestáme ich v plnom rozsahu zákona,“ vyhlásil na demonštrácii líder PD Sali Berisha.
Súd už pozastavil Ballukuovej výkon funkcie, špeciálna prokurátora, ktorej úlohou je boj proti korupcii a organizovanému zločinu, však navyše parlament požiadala, aby podpredsedníčke zrušil imunitu a umožnil tak jej zadržanie. Ramova Socialistická strana ma v parlamente väčšinu a podľa Reuters nie je jasné, kedy a či vôbec sa tým bude zaoberať.