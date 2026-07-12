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V Tirane demonštrovali tisíce Albáncov aj kvôli koncertu Kanyeho Westa
Demonštrácie sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom.
Autor TASR
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Tirana 12. júla (TASR) - V albánskej Tirane sa v sobotu znovu zhromaždili tisíce ľudí, ktorí požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu a protestovali aj proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra AFP uvádza, že takéto demonštrácie sa konali už 42. deň po sebe, píše TASR.
Albánci protestovali aj proti sobotňajšiemu koncertu amerického rapera Kanyeho Westa - známeho aj ako Ye -, ktorému viaceré európske krajiny zakázali vystúpenia v dôsledku jeho minulých vyjadrení. Demonštranti mávali albánskymi vlajkami a skandovali slogany namierené proti Westovi, ako aj premiérovi Ramovi. Podľa novinárov AFP sa na protestoch zúčastnili tisíce ľudí.
Demonštrácie sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odhadovaná hodnota projektu je podľa AFP 4,6 miliárd dolárov.
Výstavba sa plánuje v chránenej oblasti obce Zvernec, ktorá je domovom viacerých druhov vtákov, predovšetkým plameniakov, po ktorých dostali protesty pomenovania. Podľa AFP preto mnohí demonštranti nosia na tieto zhromaždenia plastové plameniaky.
Odpor voči tejto výstavbe sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Demonštranti vyzývajú Ramu, aby odstúpil z funkcie pre údajný nedostatok transparentnosti.
Kritici projektu poukazujú na údajné vážne pochybnosti o zákonnosti transakcií, vďaka ktorým investori nadobudli pozemky. Niekoľko miestnych obyvateľov tvrdí, že pozemky patria im na základe desiatky rokov starých listín vlastníctva.
Albánsky osobitný protikorupčný úrad SPAK začal v tejto súvislosti vyšetrovanie. Podľa AFP chce zistiť, ako boli pozemky v chránenej oblasti obce Zvernec nadobudnuté, ako menili majiteľov a prečo ich hodnota za niekoľko mesiacov výrazne vzrástla.
Albánci protestovali aj proti sobotňajšiemu koncertu amerického rapera Kanyeho Westa - známeho aj ako Ye -, ktorému viaceré európske krajiny zakázali vystúpenia v dôsledku jeho minulých vyjadrení. Demonštranti mávali albánskymi vlajkami a skandovali slogany namierené proti Westovi, ako aj premiérovi Ramovi. Podľa novinárov AFP sa na protestoch zúčastnili tisíce ľudí.
Demonštrácie sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odhadovaná hodnota projektu je podľa AFP 4,6 miliárd dolárov.
Výstavba sa plánuje v chránenej oblasti obce Zvernec, ktorá je domovom viacerých druhov vtákov, predovšetkým plameniakov, po ktorých dostali protesty pomenovania. Podľa AFP preto mnohí demonštranti nosia na tieto zhromaždenia plastové plameniaky.
Odpor voči tejto výstavbe sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Demonštranti vyzývajú Ramu, aby odstúpil z funkcie pre údajný nedostatok transparentnosti.
Kritici projektu poukazujú na údajné vážne pochybnosti o zákonnosti transakcií, vďaka ktorým investori nadobudli pozemky. Niekoľko miestnych obyvateľov tvrdí, že pozemky patria im na základe desiatky rokov starých listín vlastníctva.
Albánsky osobitný protikorupčný úrad SPAK začal v tejto súvislosti vyšetrovanie. Podľa AFP chce zistiť, ako boli pozemky v chránenej oblasti obce Zvernec nadobudnuté, ako menili majiteľov a prečo ich hodnota za niekoľko mesiacov výrazne vzrástla.