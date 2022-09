V Tirolsku zvíťazili ľudovci, avšak s najhorším výsledkom v dejinách

Innsbruck 26. septembra (TASR) — Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Karla Nehammera zvíťazila v nedeľňajších voľbách v spolkovej krajine Tirolsko, na svoje konto si však so ziskom 34,7 percenta hlasov pripísala historicky najhorší výsledok. Informovala o tom agentúra APA.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2018 dostali ľudovci 44,3 percenta hlasov. Ich doteraz najhorší výsledok v Tirolsku bol 39,3 percenta.



Na druhej priečke sa podľa konečných výsledkov umiestnila pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so ziskom 18,8 percenta hlasov. Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) skončila tretia (17,5 percenta). Zelení, koaličný partner ÖVP, dostali 9,2 percenta hlasov, no pokračovanie tohto spojenectva už nie je matematicky možné.



Účasť voličov dosiahla 65 percent, o päť percent viac ako pred štyrmi rokmi.



"Prehrali sme, sme si toho vedomí," povedal líder kandidátky ÖVP Anton Mattle. Uviedol, že urobí sa všetko pre to, aby ľudovci opäť získali dôveru občanov. Zároveň vylúčil koalíciu s FPÖ.



Podľa analytikov vytvoria ľudovci v Tirolsku, kde sú pri moci 77 rokov, koalíciu s SPÖ.



Najdôležitejšími témami volieb boli podľa prieskumu ISA/SORA pre verejnoprávnu televíziu ORF inflácia, zabezpečenie dodávok energií a cenovo dostupné bývanie.



Krajinské voľby v Tirolsku sú začiatkom série volieb v Rakúsku. Nasledujú 9. októbra voľby spolkového prezidenta a v roku 2023 sa budú konať tri krajinské voľby – vrátane Dolného Rakúska a Salzburska, ďalších dvoch kľúčových regiónov pre ÖVP.