V tlačenici na hinduistickom obrade v Indii zahynulo najmenej 27 ľudí

Naí Dillí 2. júla (TASR) - Najmenej 27 ľudí prišlo v utorok o život počas tlačenice na náboženskom zhromaždení na severe Indie. Desiatky ďalších utrpeli zranenia a miestni zdravotníci sa obávajú, že počet obetí by sa mohol výrazne zvýšiť, informujú agentúry AP a AFP.



Podľa okresného policajného hovorcu, ktorého cituje agentúra Reuters, by už teraz mohlo byť zhruba 60 obetí. Do nemocníc podľa agentúry AP previezli vyše 150 zranených.



K tlačenici došlo v dedine v severoindickom štáte Uttarpradéš približne 350 kilometrov juhozápadne od tamojšej metropoly Lakhnaú po skončení podujatia na oslavu hinduistického božstva Šivu.



Podľa polície mohla byť príčinou preľudnenosť akcie, hoci bezprostredne nebolo známe, koľko ľudí sa na nej zúčastnilo.



Tlačenice s obeťami na životoch sú na indických náboženských obradoch pomerne časté, najmä ak ide o masové podujatia na malom priestore a s nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami.