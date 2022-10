V tlačenici na oslavách Halloweenu v Soule zahynulo najmenej 59 ľudí

Soul 29. októbra (TASR) - Prinajmenšom 59 ľudí zahynulo v tlačenici, ktorá vypukla v sobotu neskoro večer miestneho času na oslavách Halloweenu v juhokórejskom meste Soul. Zranenia utrpelo ďalších približne 150 ľudí. S odvolaním sa na vyjadrenia miestnych úradov o tom informuje agentúra Jonhap.



K tlačenici došlo v úzkej uličke populárnej štvrte Itchewon v centre Soulu, kde sa nahrnul dav ľudí oslavujúcich Halloween. Jonhap uvádza, že to bolo neďaleko hotela Hamitlon.



Celkovo 46 ľudí prehlásili zdravotníci za mŕtvych priamo na mieste, zvyšných 13 úmrtí potvrdili až po prevoze do nemocnice.



Šéf miestneho hasičského zboru uviedol, že počet obetí na životoch sa ešte môže zvýšiť. Záchranári totiž podľa jeho slov zranených ešte stále zvážajú do nemocníc.



Juhokórejské úrady ešte pred najnovšou aktualizáciou obetí hlásili, že prinajmenšom 50 ľudí utrpelo v tlačenici zástavu srdca.