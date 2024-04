V Togu sa po ústavnej reforme konajú prvé parlamentné voľby

Lomé 29. apríla (TASR) - Obyvatelia Toga začali v pondelok hlasovať v prvých parlamentných voľbách po ústavnej reforme. Podľa kritikov to umožní prezidentovi Fauremu Gnassingbému zotrvať pri moci. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zákonodarcovia v apríli schválili kontroverznú reformu, ktorá znamená prechod z prezidentského na parlamentný systém. Podľa kritikov takto Gnassingbé nestratí moc.



Faure Gnassingbé (57) je pri moci už takmer 20 rokov. V krajine predtým vládol takmer štyri desaťročia jeho otec Gnassingbé Eyadé, ktorý sa moci ujal po vojenskom prevrate. Faure Gnassingbé sa podľa predchádzajúcej ústavy mohol uchádzať o post prezidenta už len raz - v roku 2025.



Prechod na parlamentný systém v Togu znamená, že moc má po novom v rukách nový predseda rady ministrov, "superpremiér", ktorý bude v novom zhromaždení automaticky lídrom väčšinovej strany. Úloha prezidenta sa stáva prevažne ceremoniálnou.



Ľudia v súčasných voľbách volia 113 zákonodarcov a po prvýkrát aj 179 regionálnych poslancov, ktorí spolu s poslancami obecných zastupiteľstiev zvolia novovytvorený Senát. Pre Gnassingbého vládnucu Úniu za republiku (UNIR) sa tým Togo stáva reprezentatívnejším. Opozičné strany svojich stúpencov vyzvali, aby hlasovali proti "inštitucionálnemu prevratu". Pokusy opozície zorganizovať protesty proti reformám úrady zablokovali.



Gnassingbého UNIR už dominuje v parlamente. Ak vládnuca strana zvíťazí aj v týchto voľbách, Gnassingbé sa môže ujať novej funkcie. Výsledky hlasovania budú zverejnené do šiestich dní.



Hospodárstvo Toga s takmer deviatimi miliónmi obyvateľov je prevažne agrárne, hoci Lomé má jeden z najrušnejších hlbokomorských prístavov v západnej Afrike. To pomohlo krajine prekonať následky vojny na Ukrajine i covidovej pandémie.



Podľa Svetovej banky sa miera chudoby stále pohybuje na úrovni zhruba 40 percent, hoci vláda sa zamerala na rozvoj infraštruktúry a rozšírenie prístupu k elektrickej energii.



Podobne ako susedné krajiny v Guinejskom zálive aj Togo čelí rastúcemu riziku šírenia džihádistických konfliktov na severe krajiny v oblasti Sahel. Úrady vlani zaznamenali 30 úmrtí v dôsledku "teroristických" incidentov na severe krajiny.