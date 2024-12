V Topoľčanoch spúšťajú novú terapiu pre deti psychológiou farieb

Topoľčany 10. decembra (TASR) - Novú metódu terapie pre deti pomocou psychológie farieb spúšťa od januára budúceho roka Súkromné centrum poradenstva a prevencie (SCPP) v Topoľčanoch. Emocionálno-transformačná terapia pomáha deťom spracovávať traumu alebo nepríjemné emocionálne zážitky, informovala Jana Merašická, riaditeľka SCPP.



Neštátne zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, zaradené do siete školských zariadení ministerstva školstva, vzniklo v roku 2004. Jeho pracovníci sa venujú deťom s rôznymi psychologickými ťažkosťami, ako jediné v Nitrianskom kraji sa špecializuje na klientov so zrakovým postihnutím. Pôvodne vzniklo ako centrum pre deti výlučne so zdravotným postihnutím, v súčasnosti pracuje so všetkými deťmi, ktoré potrebujú psychologickú alebo špeciálnopedagogickú či logopedickú pomoc. Centrum od svojho vzniku poskytlo podporu už viac ako 8700 klientom.



Podľa Merašickej zaznamenali pracovníci centra za obdobie jeho pôsobenia predovšetkým nárast porúch autistického spektra u detí. "Čoraz častejšie sa venujeme aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, pričom za posledných 13 rokov nám počet týchto klientov vzrástol takmer o 70 percent. Stále častejšie k nám prichádzajú deti, ktoré nedokážu primerane ovládať hnev, agresivitu či úzkosť," zhodnotila.



SCPP eviduje za uplynulé roky až päťnásobný nárast počtu klientov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zvyšuje sa tiež počet najmladších klientov vo veku do troch rokov. Ich množstvo sa za rovnaké obdobie strojnásobilo. "Ide o deti s rizikovým a oneskoreným vývinom a zdravotnými postihnutiami. Najmladším pacientom bolo iba polročné bábätko s genetickou poruchou," povedala riaditeľka SCPP.



Zaujímavosťou je, že centrum každoročne konštatuje výrazný, až o tretinu vyšší počet chlapcov ako dievčat. Ročne tu pritom v priemere ošetria približne 1000 detí. Niektoré navštevujú centrum dlhodobo, aj niekoľko rokov, iné niekoľko mesiacov či týždňov.



Na alarmujúce duševné zdravie detí na Slovensku poukázalo aj Národné centrum zdravotníckych informácií. Podľa jeho údajov sa u mladých ľudí vo veku 15 až 19 rokov objavuje najväčší, až 30-percentný nárast psychiatrických diagnóz. Najčastejšie ide o poruchy správania a emočné poruchy.