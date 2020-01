V Toronte prebehlo pietne zhromaždenie za obete pádu lietadla

Toronto 10. januára (TASR) - Stovky ľudí sa vo štvrtok neskoro večer zišli v kanadskom Toronte, aby si uctili pamiatku 176 obetí havárie ukrajinského dopravného lietadla, ktoré sa v stredu ráno zrútilo pri iránskom hlavnom meste Teherán. Obdobné pietne zhromaždenia sa konali aj v Ottawe a Montreale, pričom kanadský premiér Justin Trudeau si uctil obete položením venca pred parlamentom v Ottawe, informovala agentúra AFP.



Lietadlo typu Boeing 737 sa zrútilo v stredu krátko po štarte z medzinárodného letiska Teheráne, odkiaľ smerovalo do Kyjeva. Pri havárii zahynulo všetkých 176 osôb na palube. Medzi obeťami je aj 63 Kanaďanov, pričom na palube lietadla bolo dovedna až 138 ľudí, ktorí mali namierené cez Kyjev do Kanady.



Trudeau vo štvrtok večer vyhlásil, že informácie z viacerých tajných služieb naznačujú, že lietadlo bolo zostrelené iránskou raketovou strelou, pričom však mohlo ísť o neúmyselný čin.



Ľudia, ktorí sa zišli na smútočnom zhromaždení v Toronte, vyjadrili v súvislosti s tragédiou hnev i smútok.



"Niekto nám musí povedať, prečo sa to stalo. Zomreli nevinní ľudia," povedal jeden zo zhromaždených, ktorý podľa vlastných slov prišiel pri havárii o dvoch priateľov. Dodal, že z tragédie viní amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nariadil zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního, v dôsledku čoho došlo k vyostreniu vzťahov Washingtonu s Teheránom.



V Toronte žije zhruba 100.000 Kanaďanov iránskeho pôvodu. Ide o jednu z najväčších iránskych komunít v severnej Amerike, ktorú do počtu predstihuje len komunita žijúca v Los Angeles.



K pádu ukrajinského lietadla došlo v stredu nadránom, len niekoľko hodín po tom, ako Irán spustil raketový útok na iracké základne, kde sa nachádzajú americké sily - ako reakciu na cielené zabitie Solejmáního z 3. januára americkým bezpilotným lietadlom.