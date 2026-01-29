< sekcia Zahraničie
V Toruni otvorili nový slovenský honorárny konzulát
Kujavsko-pomoranské vojvodstvo je priemyselný región Poľska s rozvíjajúcim sa akademickým prostredím a hospodársko-investičnými väzbami na Slovensko.
Autor TASR
Toruň 29. januára (TASR) - Slovenská republika otvorila vo štvrtok v Poľsku nový honorárny konzulárny úrad so sídlom v Toruni, ktorého konzulárny obvod zahŕňa Kujavsko-pomoranské a Varmsko-mazurské vojvodstvo na severe krajiny. V regióne pôsobia slovenskí vojaci vo výcvikovom stredisku NATO. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo SR vo Varšave.
Zriadenie konzulátu má podľa ambasády prispieť k rozvoju spolupráce Slovenska s regiónmi severného Poľska, najmä v oblasti hospodárstva, regionálnych kontaktov a podpory občanov. Úrad povedie honorárny konzul Jakub Piszczek.
Na otvorení konzulátu sa zúčastnili zástupcovia poľskej vlády, regionálnej a miestnej samosprávy, diplomatického zboru, ako aj podnikateľského, akademického a kultúrneho prostredia. Slovenskú republiku zastupovala veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková Matisová.
„Novému úradu v Toruni želám, aby sa stal nielen miestom stretnutí, dôvery a nových iniciatív, ale aj miestom, ktoré potvrdí, že Slovensko a Poľsko nie sú len susedmi na mape, ale aj partnermi, ktorí si rozumejú, navzájom sa inšpirujú a dokážu spolupracovať pre spoločné dobro,“ uviedla veľvyslankyňa. Honorárne konzuláty podľa nej zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní vzťahov s regiónmi a vytváraní priestoru pre nové formy spolupráce.
Kujavsko-pomoranské vojvodstvo je priemyselný región Poľska s rozvíjajúcim sa akademickým prostredím a hospodársko-investičnými väzbami na Slovensko. „Prítomná je aj spolupráca v oblasti bezpečnosti prostredníctvo prítomnosti príslušníkov Ozbrojených síl SR vo výcvikovom centre NATO,“ uviedol pre TASR zástupca veľvyslankyne Martin Cimerman.
Nové zastúpenie nadväzuje na predchádzajúci honorárny konzulát Slovenskej republiky v tomto poľskom regióne, ktorý bol v rokoch 2015 až 2024 v Bydhošti.
