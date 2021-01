V továrni, kde AstraZeneca vyrába vakcínu, sa konala inšpekcia

Brusel 29. januára (TASR) - Belgickí zdravotnícki úradníci vo štvrtok vykonali inšpekciu v prevádzke na výrobu vakcíny proti vírusovému ochoreniu COVID-19, ktorý patrí spoločnosti AstraZeneca a je predmetom sporu s Európskou komisiou (EK) o meškajúce dodávky očkovacej látky.



Hovorkyňa belgickej Federálnej agentúry pre lieky a zdravotnícke výrobky (AFMHPS) Ann Eeckhoutová uviedla, že návšteva továrne v meste Seneffe na juhu Belgicka sa uskutočnila na žiadosť Európskej komisie.



"Teraz skúmame dokumenty a dáta," povedala Eeckhoutová pre agentúru AFP.



Hovorca EK pre AFP uviedol, že "výsledky inšpekcie budú analyzované odborníkmi z iných členských štátov a zdieľané s Európskou komisiou".



Britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca tvrdí, že prisľúbené dodávky sa spomalili pre problémy s výrobou, pričom situácia by sa mala znormalizovať po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok podmienečne schváli použitie jej vakcíny v EÚ.



Frank Vandenbroucke z belgického ministerstva zdravotníctva spresnil, že inšpekcia mala zistiť, či je sklz v dodávkach vakcín "skutočne spôsobený výrobným problémom v belgickom závode". V súlade s postupmi v takýchto prípadoch sa inšpekcia vykonáva v spolupráci s inými krajinami, "aby sa zabezpečila transparentnosť a objektívnosť". Podľa neho sa na inšpekcii podieľali aj holandskí, talianski a španielski odborníci.



Továreň v Seneffe vyrába vakcíny pre spoločnosť AstraZeneca na základe licencie. Prevádzkuje ju americká firma ThermoFisher, ktorá ju prevzala 15. januára po kúpe od francúzskej spoločnosti Novasep.



Napriek meškaniu prísunu vakcín do EÚ ich spoločnosť AstraZeneca na základe samostatnej zmluvy naďalej dodáva do Británie.



Brusel tvrdí, že jeho zmluva so spoločnosťou AstraZeneca predpokladá, že britské továrne budú súčasťou európskeho dodávateľského reťazca, a trvá na tom, aby sa dohodnuté objemy dodávok rešpektovali.