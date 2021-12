V tradičnej vianočnej lotérii v Španielsku rozdelia 2,4 miliardy eur

Na snímke žrebovanie tradičnej španielskej vianočnej lotérie El Gordo (Tučná), ktorá je najväčšou a najstaršou na svete v priestoroch madridskej opery Teatro Real 22. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke žiačky z madridskej školy San Ildefonso ukazujú výherné číslo 86148 počas žrebovania tradičnej španielskej vianočnej lotérie El Gordo (Tučná), ktorá je najväčšou a najstaršou na svete v priestoroch madridskej opery Teatro Real 22. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Madrid 22. decembra (TASR) - Obyvatelia Španielska, ktorí si chcú aspoň na chvíľu oddýchnuť od pandémie, venujú v stredu pozornosť veľkolepej lotérii El Gordo – tá sa koná každoročne 22. decembra a z pohľadu celkových výhier je dokonca najštedrejšou na svete.Ako informovala agentúra AFP, pri žrebovaní, ktoré býva každoročne od roku 1812, sa tento rok rozdelí celkovo 2,4 miliardy eur.V dňoch pred lotériou ľudia stáli aj celé hodiny v radoch pred trafikami a rozličnými obchodmi, aby si kúpili 20-eurové žreby. Niektorí ich kupujú pre seba alebo aj ako darčeky pre iných.Stáva sa, že na žreby sa spoločne skladajú spolupracovníci, príbuzní či priatelia s tým, že si prípadnú výhru rozdelia.Držiteľ hlavnej ceny dostane tento rok 400.000 eur, čo je približne 328.000 eur po zdanení.Napriek stúpajúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 – Španielsko v utorok zaznamenalo svoj pandemický rekord, takmer 50.000 nových prípadov nákazy – sa lotéria po vlaňajšej prestávke vracia do madridskej opery Teatro Real.V súlade s tradíciou budú víťazné čísla ohlasovať spevom deti z madridskej školy San Ildefonso.Lotériu prevádzkuje štát a podporuje ňou aj viaceré charitatívne projekty.Počiatky lotérie siahajú až do roku 1763, keď panovník Karol III. potreboval peniaze do kráľovskej pokladnice. Súčasnú podobu si vianočná lotéria zachováva od roku 1812.