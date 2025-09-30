< sekcia Zahraničie
V tretí deň protestov zadržala marocká polícia desiatky ľudí
Tamojšie bezpečnostné zložky sa snažia zabrániť zhromažďovaniu skupín mladých ľudí už od soboty.
Autor TASR
Rabat 30. septembra (TASR) - Desiatky mladých ľudí zadržali v pondelok v Maroku počas tretieho dňa protestov vyzývajúcich na reformu školstva a verejného zdravotníctva, uviedli miestni ľudskoprávni aktivisti a reportéri agentúry AFP, píše TASR.
Tamojšie bezpečnostné zložky sa snažia zabrániť zhromažďovaniu skupín mladých ľudí už od soboty a polícia podľa reportérov tejto francúzskej agentúry zadržala už niekoľko desiatok osôb.
„Ľudia chcú zdravie, vzdelanie a zodpovednosť,“ skandovali demonštranti. Protesty iniciovala skupina „GenZ 212“, ktorej zakladatelia doposiaľ zostávajú neznámi.
Prezident pobočky organizácie Marocká asociácia pre ľudské práva (AMDH) Hakim Sikouk uviedol, že v hlavnom meste Rabat bolo „viac než 60 zadržaných“ a neznámy počet ľudí polícia zadržala aj v mestách Casablanca, Agadir, Oujda a Meknes. Ako dodal, väčšinu tých, ktorých zadržali v priebehu víkendu, už medzičasom prepustili, cituje AFP.
GenZ 212 zverejnila výzvu na protesty pred niekoľkými dňami na platforme Discord. Poukázala na problémy ako „zdravotníctvo, vzdelávanie a boj proti korupcii“ a zároveň vyznávala svoju „lásku k vlasti“.
Protesty prichádzajú v čase občianskej nespokojnosti so sociálnou nerovnosťou v Maroku, ktorá neúmerne postihuje mladých ľudí a ženy, konštatuje AFP
Obzvlášť veľkým zdrojom pobúrenia boli nedávne správy o úmrtiach ôsmich tehotných žien vo verejnej nemocnici v Agadire.
