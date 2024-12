V Trinidade pre zrážky medzi gangami vyhlásili výnimočný stav

Port of Spain 30. decembra (TASR) - Prezidentka karibského štátu Trinidad a Tobago Christine Kangalooová v pondelok vyhlásila v krajine výnimočný stav. Opatrenie vláde a bezpečnostným zložkám umožní tvrdšie zasiahnuť proti miestnym gangom. V krajine hrozí nárast ozbrojených potýčok medzi kriminálnymi skupinami po to, čo sa neznámi ozbrojenci v sobotu pokúsili zastreliť jedného z lídrov gangov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Výnimočný stav vláde umožní vykonať opatrenia proti ozbrojeným zločineckým skupinám. Ozbrojené sily krajiny budú mať počas jeho trvania aj policajné právomoci a obe bezpečnostné zložky budú môcť vykonávať prehliadky bez súdneho príkazu, uviedol na tlačovej konferencii minister spravodlivosti Stuart Young.



Počas trvania výnimočného stavu taktiež nebude možné prepustenie z väzby na kauciu a osoby podozrivé zo spáchania trestného činu môžu byť zadržané na 48 hodín bez vznesenia obvinenia. Túto lehotu bude možné predĺžiť o ďalších sedem dní po súhlase súdu.



Podľa denníka Trinidad and Tobago Newsday neznámi ozbrojenci v sobotu spustili paľbu na jedného z vodcov miestnych gangov, pričom zahynul jeden člen kriminálnej skupiny. Odplata za paľbu prišla už v nedeľu, keď pri prestrelke zahynulo päť ľudí.



Na Trinidade a Tobagu tento rok úrady zaznamenali rekordný počet 623 vrážd. Podľa Younga je vláda už dlhšie "znepokojená používaním nelegálnych strelných zbraní vysokého kalibru".



Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí je Trinidad a Tobago jedným z najdôležitejších centier pre pašovanie drog. Dôvodmi sú najmä blízkosť oboch ostrovov krajiny k pobrežiu Venezuely, priepustné hranice a dostupnosť priamych dopravných trás do Európy a USA.