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V Tripolise sa konali protesty proti výpadkom elektrickej energie
Protestujúci zablokovali viaceré cesty aj verené budovy po celom meste.
Autor TASR
Tripolis 28. júla (TASR) - V líbyjskom hlavnom meste Tripolis sa v nedeľu konali rozsiahle demonštrácie proti výpadkom elektrickej energie aj proti tamojšej vláde. Protestujúci zablokovali viaceré cesty aj verené budovy po celom meste, informuje TASR podľa televízie al-Džazíra.
Videá zverejnené na internete, ktoré sa stanici podarilo overiť, zachytávajú, ako demonštranti až do pondelňajších skorých ranných hodín pálili pneumatiky a blokovali hlavné cesty vo viacerých častiach hlavného mesta.
Zábery tiež zachytávajú, ako protestujúci vykladajú nákladné auto naložené hlinou pred budovou ministerstva zahraničných vecí s cieľom znemožniť jeho prevádzku.
Podľa spravodajského portálu Libya Review uzavreli prevažne mladí demonštranti aj kancelárie štátnej telekomunikačnej spoločnosti Libyana, pričom niesli transparenty kritizujúce tamojšieho premiéra Abdala Hamída Dubajbu. Nepokoje sa rozšírili aj do iných miest v okolí Tripolisu.
Protesty iniciovalo hnutie Súk al-Džumá, ktoré od mája 2025 bojuje proti vláde národnej jednoty (GNU) premiéra Dubajbu, ktorý vedie medzinárodne uznávanú vládu Líbye. V nedeľnom vyhlásení hnutie uviedlo, že jeho cieľom je „úplne paralyzovať vládu“, nie narušiť bežný život. Vyzvalo na vyvodenie zodpovednosti za údajnú korupciu a na rozpustenie existujúcich politických inštitúcií v krajine.
Výpadky elektrickej energie v Tripolise a ďalších oblastiach trvajú niekedy až desať hodín denne. Podľa al-Džazíry ešte viac zhoršili existujúcu nespokojnosť verejnosti s infláciou, nestabilitou meny, nedostatkom paliva či s politickou situáciou v krajine vo všeobecnosti.
Videá zverejnené na internete, ktoré sa stanici podarilo overiť, zachytávajú, ako demonštranti až do pondelňajších skorých ranných hodín pálili pneumatiky a blokovali hlavné cesty vo viacerých častiach hlavného mesta.
Zábery tiež zachytávajú, ako protestujúci vykladajú nákladné auto naložené hlinou pred budovou ministerstva zahraničných vecí s cieľom znemožniť jeho prevádzku.
Podľa spravodajského portálu Libya Review uzavreli prevažne mladí demonštranti aj kancelárie štátnej telekomunikačnej spoločnosti Libyana, pričom niesli transparenty kritizujúce tamojšieho premiéra Abdala Hamída Dubajbu. Nepokoje sa rozšírili aj do iných miest v okolí Tripolisu.
Protesty iniciovalo hnutie Súk al-Džumá, ktoré od mája 2025 bojuje proti vláde národnej jednoty (GNU) premiéra Dubajbu, ktorý vedie medzinárodne uznávanú vládu Líbye. V nedeľnom vyhlásení hnutie uviedlo, že jeho cieľom je „úplne paralyzovať vládu“, nie narušiť bežný život. Vyzvalo na vyvodenie zodpovednosti za údajnú korupciu a na rozpustenie existujúcich politických inštitúcií v krajine.
Výpadky elektrickej energie v Tripolise a ďalších oblastiach trvajú niekedy až desať hodín denne. Podľa al-Džazíry ešte viac zhoršili existujúcu nespokojnosť verejnosti s infláciou, nestabilitou meny, nedostatkom paliva či s politickou situáciou v krajine vo všeobecnosti.