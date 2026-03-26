Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 20 dopravných nehôd

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Trnava 26. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 85 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a 14 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 12. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 5037 dychových skúšok, z toho 29 bolo s pozitívnym výsledkom - 17 u vodičov a 12 u cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
