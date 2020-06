V troch britských mestách pokračovali protirasistické protesty

Londýn 20. júna (TASR)- Stovky ľudí sa zúčastnili na sobotných protirasistických protestoch v troch britských mestách napriek výzvam polície, aby na protesty nechodili, píše agentúra DPA.



Hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží), Stand Up to Racism (Postav sa rasizmu) a rôzne ďalšie sa zhromaždili v Londýne, Glasgowe a Birminghame.



Šéf londýnskej polície Alex Murray vyzval aktivistov v hlavnom meste, aby dodržiavali opatrenia zavedené s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. V Británii sa verejných podujatí môže aj naďalej zúčastniť najviac šesť osôb.



"Stále tu máme pandémiu," povedal Murray. "Vážime si demokraciu a právo ľudí vysloviť svoj názor, ale prosíme, aby tak urobili inou cestou a neprišli protestovať do Londýna," vyzval.



Protesty sú v Británii prevažne nenásilné. Minulý týždeň však polícia zatkla a obvinila viacerých protirasistických aj krajne pravicových protestujúcich z dôvodu napadnutia a poškodzovania súkromného a verejného majetku.



Niekoľkých ľudí takisto obvinila z porušovania epidemiologických opatrení.



Londýnska vetva Black Lives Matter odmietla výzvu polície a britského premiéra Borisa Johnsona, aby protesty zrušila. Johnson nedávno vyhlásil, že protirasistické protesty v Británii "uniesli extrémisti", ktorí v snahe "cenzurovať minulosť" poškodzujú národné pamiatky.



"Británia má ďaleko od neviny (v otázkach rasizmu), a preto musíme tejto krajine a vláde pripomínať, že na životoch černochov záleží," uviedlo hnutie v sobotu.