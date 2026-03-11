< sekcia Zahraničie
V troch krajinách zasahovali proti krajne pravicovému vydavateľstvu
Vydavateľstvo Der Schelm je v hľadáčiku vyšetrovateľov už dlhší čas.
Autor TASR
Karlsruhe 11. marca (TASR) — Policajti vo viacerých nemeckých spolkových krajinách, ako aj v Španielsku a Poľsku uskutočnili v stredu razie zamerané na krajne pravicové vydavateľstvo Der Schelm, ktoré distribuuje antisemitsky zamerané knihy. Počas razie boli zaistené nacistické memorabílie, propagandistické materiály, elektronické pamäťové zariadenia a ďalšie dôkazy. Oznámili to nemecká Spolková prokuratúra v Karlsruhe a krajinský kriminálny úrad (LKA) v Bádensku-Württembersku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Na území Nemecka bolo prehľadaných celkovo desať bytových a obchodných priestorov v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Brandenbursko, Severné Porýnie-Vestfálsko a Sasko.
Ďalšie štyri lokality boli prehľadané v Španielsku a Poľsku. Podľa nemeckej regionálnej televízie rbb vyšetrovatelia vykonali prehliadku v tlačiarni v Poľsku, ako aj v sklade a v súkromných a obchodných priestoroch v Španielsku.
Vydavateľstvo Der Schelm je v hľadáčiku vyšetrovateľov už dlhší čas. Tvrdia, že už najmenej desať rokov vydáva publikácie obsahujúce antisemitské a nenávistné texty, ako aj texty popierajúce holokaust. Distribúcia takýchto publikácií je v Nemecku zakázaná.
Prokuratúra začala vyšetrovanie voči ôsmim podozrivým - šiestim mužom a dvom ženám - z Nemecka, predovšetkým pre podozrenie z podnecovania k nenávisti v najmenej 488 prípadoch. Týchto činov sa mali dopustiť v rokoch 2022 – 2024 výrobou, distribúciou, doručovaním a skladovaním spomínaných materiálov.
Medzi zatknutými sú dvaja majitelia tlačiarne, grafický dizajnér, IT špecialista a majiteľ obchodného centra. Hlavný podozrivý - 61-ročný muž - sa v súčasnosti pravdepodobne nachádza v Rusku.
Na území Nemecka bolo prehľadaných celkovo desať bytových a obchodných priestorov v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Brandenbursko, Severné Porýnie-Vestfálsko a Sasko.
Ďalšie štyri lokality boli prehľadané v Španielsku a Poľsku. Podľa nemeckej regionálnej televízie rbb vyšetrovatelia vykonali prehliadku v tlačiarni v Poľsku, ako aj v sklade a v súkromných a obchodných priestoroch v Španielsku.
Vydavateľstvo Der Schelm je v hľadáčiku vyšetrovateľov už dlhší čas. Tvrdia, že už najmenej desať rokov vydáva publikácie obsahujúce antisemitské a nenávistné texty, ako aj texty popierajúce holokaust. Distribúcia takýchto publikácií je v Nemecku zakázaná.
Prokuratúra začala vyšetrovanie voči ôsmim podozrivým - šiestim mužom a dvom ženám - z Nemecka, predovšetkým pre podozrenie z podnecovania k nenávisti v najmenej 488 prípadoch. Týchto činov sa mali dopustiť v rokoch 2022 – 2024 výrobou, distribúciou, doručovaním a skladovaním spomínaných materiálov.
Medzi zatknutými sú dvaja majitelia tlačiarne, grafický dizajnér, IT špecialista a majiteľ obchodného centra. Hlavný podozrivý - 61-ročný muž - sa v súčasnosti pravdepodobne nachádza v Rusku.