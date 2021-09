V troch štátoch Etiópie sa konajú voľby do federálneho parlamentu

Addis Abeba 30. septembra (TASR) - V konfliktmi zmietanej Etiópii sa vo štvrtok koná ďalšie kolo volieb do faderálneho parlamentu, v ktorom sa rozhodne o takmer 50 mandátoch. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že ide o záverečné kolo hlasovania predtým, než predseda vlády Abiy Ahmed na budúci týždeň zostaví novú vládu.



Parlamentné voľby sa v Etiópii – druhej najľudnatejšej krajine Afriky – uskutočnili v júni a Abiyom vedená Strana prosperity (PB) v nich dosiahla presvedčivé víťazstvo, pričom získala 410 zo 436 kresiel, o ktoré kandidáti viedli volebný súboj.



AFP uviedla, že výsledky štvrtkových volieb v 47 volebných obvodoch v troch regiónoch – v Somalii, Hararskom štáte a Štáte južných národov, národností a ľudu – nebudú mať významný vplyv na rovnováhu síl v parlamente. Ich zverejnenie sa očakáva najskôr 10. októbra.



Štvrtkové voľby bojkotuje najväčšia opozičná strana v štáte Somalia, Národný front za oslobodenie Ogadenu (ONLF), ktorá ako dôvod uviedla podozrenia z nezrovnalostí v procese registrácie.



Predseda ONLF Abdirahman Mahdi tento týždeň agentúre AFP povedal, že napriek Abiyom deklarovanému cieľu zaviesť skutočné demokratické reformy boli voľby "skôr humbukom" ako hlasovaním. Uviedol, že "o výsledku bolo rozhodnuté pred voľbami" a nie je preto dôvod, aby sa ONLF na voľbách zúčastnil.



Odstúpenie ONLF však bolo oznámené príliš neskoro na to, aby volebná komisia vyškrtla jeho kandidátov z hlasovacích lístkov.



Podľa AFP etiópske úrady nateraz nestanovili konkrétny časový harmonogram volieb, v ktorých by sa rozhodlo o obsadení zvyšných 36 parlamentných kresiel, z ktorých 18 má pripadnúť štátu Amharsko, ktorý je zavlečený do konfliktu v Tigraji, kde sa voľby vôbec nekonali, a osem na štát Oromia, kde tiež miestni povstalci bojujú proti vládnym vojakom.



Parlamentné voľby boli prvým podobným testom predsedu vlády Abiya Ahmeda (44), ktorý sa dostal k moci v roku 2018 a presadzuje demokratické oživenie v druhej najľudnatejšej africkej krajine a odklon od autoritárskej minulosti.



Abiy – laureát Nobelovej ceny za mier, ktorý oslobodil politických väzňov, zaistil návrat vyhnancov a ukončil studenú vojnu so susednou Eritreou – vyslal koncom vlaňajška vládne jednotky, aby potlačili vzburu vedenia federálneho štátu Tigraj.



Táto operácia a jej dôsledky – najmä pre civilné obyvateľstvo – vyvolali kritiku medzinárodného spoločenstva i opozície.