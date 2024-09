V troch štátoch USA predčasne hlasujú v prezidentských voľbách

Washington 20. septembra (TASR) - V trojici amerických štátov – Virgínia, Minnesota a Južná Dakota – sa v piatok začalo predčasné hlasovanie v prezidentských voľbách vypísaných na 5. novembra, informovala agentúra AFP.



Väčšina štátov americkej Únie umožňuje predčasné hlasovanie alebo hlasovanie poštou, aby ľudia neprišli o možnosť voliť, ak im v tom povinnosti v deň volieb bránili.



Od 16. septembra môžu voliť poštou voliči v Pensylvánii, od piatka vo Virgínii, Minnesote a Južnej Dakote a od 17. októbra v Severnej Karolíne.



Všetky hlasovacie lístky, aj tie odovzdané predčasne alebo zaslané poštou, však budú spočítané až 5. novembra večer.



Predčasné a poštové hlasovanie v posledných rokoch získalo na popularite – v roku 2020, počas posledných prezidentských volieb, si tento spôsob hlasovania zvolilo 70 percent amerických voličov. Svoju rolu v tom zohral aj zdravotný kontext spojený s pandémiou choroby COVID-19.



Ide pritom o prax, ktorú republikánsky nominant Donald Trump opakovane spochybňoval, keď tvrdil, že hlasovanie poštou v roku 2020 bolo zmanipulované v prospech jeho protikandidáta Joea Bidena. Trump tak konal napriek snahám svojho volebného štábu o spropagovanie korešpondenčného hlasovania medzi republikánskymi voličmi.



V súvislosti s výrokmi o zmanipulovaní volieb Trump čelí obvineniu z trestného činu pokusu o zvrátenie výsledku volieb z roku 2020, po ktorom jeho priaznivci 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol – symbol americkej demokracie.



Výsledok nadchádzajúcich prezidentských volieb je aj naďalej veľmi neistý a ťažko predvídateľný vzhľadom na zložitý systém volieb v USA.



Nedávne prieskumy verejnej mienky však naznačujú skôr víťazstvo demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej. Tá sa podľa najnovších prieskumov verejnej mienky dostala na prvé miesto so ziskom 48,39 percenta hlasov v porovnaní so 45,53 percenta pre Trumpa. Zdá sa však, že tento jej náskok sa zmenšuje.



Viceprezidentka odcestuje v piatok do Atlanty v Georgii – jedného zo siedmich štátov, ktoré zrejme rozhodnú voľby –, aby tam hovorila o jednej z kľúčových otázok predvolebnej kampane – reprodukčných právach.



Harrisová chce v Georgii poukazovať na nebezpečné dôsledky zákazov interrupcií, ktoré povolil Najvyšší súd USA v roku 2022 po tom, ako doň Trump nominoval dvoch konzervatívnych sudcov. Odvtedy úplný alebo čiastočný zákaz potratov zaviedlo najmenej 20 amerických štátov vrátane Georgie.