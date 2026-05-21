< sekcia Zahraničie
V troskách bytovky našli telo rumunskej turistky
Po ďalších dvoch nezvestných - inej rumunskej turistke vo veku 26 rokov a 48-ročnom mužovi s nemeckým a bulharským občianstvom - naďalej pátrajú.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Görlitz 21. mája (TASR) - V troskách zrútenej obytnej budovy v nemeckom meste Görlitz v spolkovej krajine Sasko našli v stredu večer telo jednej z troch nezvestných osôb, oznámila vo štvrtok nadránom tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.
V prípade nájdenej obete ide o 25-ročnú rumunskú turistku. Po ďalších dvoch nezvestných - inej rumunskej turistke vo veku 26 rokov a 48-ročnom mužovi s nemeckým a bulharským občianstvom - naďalej pátrajú aj s pomocou stopovacích psov.
Telo ženy objavili pod troskami bytovky v stredu približne o 22.30 h, spresnila polícia.
Viacposchodová budova, z ktorej zostali len ruiny, sa zrútila v pondelok večer neďaleko železničnej stanice v Görlitzi. Presnú príčinu nešťastia úrady stále nepotvrdili. Uviedli len to, že v bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu.
Záchranári museli postupovať opatrne, keďže z miesta stále unikal plyn. Miesto úniku sa nachádzalo pod troskami a z technických príčin ho nebolo možné opraviť.
Görlitz je najvýchodnejšie mesto Nemecka, na hraniciach s Poľskom. Leží na rieke Nisa v regióne Horná Lužica a má 57.000 obyvateľov.
V prípade nájdenej obete ide o 25-ročnú rumunskú turistku. Po ďalších dvoch nezvestných - inej rumunskej turistke vo veku 26 rokov a 48-ročnom mužovi s nemeckým a bulharským občianstvom - naďalej pátrajú aj s pomocou stopovacích psov.
Telo ženy objavili pod troskami bytovky v stredu približne o 22.30 h, spresnila polícia.
Viacposchodová budova, z ktorej zostali len ruiny, sa zrútila v pondelok večer neďaleko železničnej stanice v Görlitzi. Presnú príčinu nešťastia úrady stále nepotvrdili. Uviedli len to, že v bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu.
Záchranári museli postupovať opatrne, keďže z miesta stále unikal plyn. Miesto úniku sa nachádzalo pod troskami a z technických príčin ho nebolo možné opraviť.
Görlitz je najvýchodnejšie mesto Nemecka, na hraniciach s Poľskom. Leží na rieke Nisa v regióne Horná Lužica a má 57.000 obyvateľov.