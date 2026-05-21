Štvrtok 21. máj 2026
V troskách bytovky našli telo rumunskej turistky

Záchranári z Federálnej agentúry pre technickú pomoc (THW) v utorok 19. mája 2026 holými rukami odstraňujú hory trosiek zo zrútenej obytnej budovy v centre mesta Görlitz v Nemecku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Görlitz 21. mája (TASR) - V troskách zrútenej obytnej budovy v nemeckom meste Görlitz v spolkovej krajine Sasko našli v stredu večer telo jednej z troch nezvestných osôb, oznámila vo štvrtok nadránom tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.

V prípade nájdenej obete ide o 25-ročnú rumunskú turistku. Po ďalších dvoch nezvestných - inej rumunskej turistke vo veku 26 rokov a 48-ročnom mužovi s nemeckým a bulharským občianstvom - naďalej pátrajú aj s pomocou stopovacích psov.

Telo ženy objavili pod troskami bytovky v stredu približne o 22.30 h, spresnila polícia.

Viacposchodová budova, z ktorej zostali len ruiny, sa zrútila v pondelok večer neďaleko železničnej stanice v Görlitzi. Presnú príčinu nešťastia úrady stále nepotvrdili. Uviedli len to, že v bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu.

Záchranári museli postupovať opatrne, keďže z miesta stále unikal plyn. Miesto úniku sa nachádzalo pod troskami a z technických príčin ho nebolo možné opraviť.

Görlitz je najvýchodnejšie mesto Nemecka, na hraniciach s Poľskom. Leží na rieke Nisa v regióne Horná Lužica a má 57.000 obyvateľov.
