V troskách hotela využívaného na karanténu našli 20 tiel

Peking 10. marca (TASR) - Na 20 mŕtvych stúpol v utorok počet obetí po tom, čo sa vo východočínskej provincii Fu-ťien v sobotu večer náhle zrútil hotel využívaný na karanténu osôb, ktoré prišli do styku s ľuďmi infikovanými novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Ďalších desať ľudí zostáva po páde budovy nezvestných. Z trosiek hotela v prímorskom meste Čchüan-čou sa podarilo vyslobodiť 41 zranených, ktorých previezli do okolitých nemocníc. V hoteli bolo aktuálne na lekárske pozorovanie umiestnených dovedna 58 ľudí z oblastí Číny postihnutých epidémiou.



V čase zrútenia budovy sa v nej okrem pacientov a zamestnancov hotela nachádzali aj pracovníci z autoopravovne sídliacej v objekte. V meste Čchüan-čou evidujú celkovo 47 prípadov nákazy novým koronavírusom.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej do Číny a následne zvyšku sveta.