V troskách zničenej miniponorky sa našli domnelé ľudské pozostatky

Washington 29. júna (TASR) - Experti objavili pravdepodobne ľudské pozostatky v troskách zničenej miniponorky Titan, ktorá implodovala pravdepodobne 18. júna v ťažko prístupnej oblasti severného Atlantiku, keď sa pokúšala dostať k vraku potopenej lode Titanic. Oznámila to v stredu americká pobrežná stráž (USCG) s tým, že predpokladané ľudské ostatky teraz podrobia analýze, informuje TASR citujúc zo správ agentúr DPA a AFP.



Trosky Titanu priviezli v stredu záchranári do prístavu St. John's, metropole kanadskej provincie Newfoundland a Labrador. Na základe ich analýzy budú môcť experti zistiť príčiny implózie tejto sedemmetrovej ponorky, pri ktorej zahynulo všetkých päť členov jej posádky.



"Dôkazy poskytnú vyšetrovateľom z viacerých medzinárodných jurisdikcií rozhodujúce poznatky o príčine tejto tragédie... Ešte stále je potrebné vykonať značné množstvo práce, aby sme pochopili, čo viedlo ku katastrofálnej nehode Titanu, a zaistili, že sa podobná tragédia nezopakuje," uviedol hlavný vyšetrovateľ americkej pobrežnej stráže, kapitán Jason Neubauer. Pobrežná stráž, ktorá vedie vyšetrovanie, má v úmysle dôkazy previezť do prístavu v USA, a následne ich podobriť ďalšej analýze.



Trosky lokalizovala diaľkovo ovládaná ponorka vypustená z lode Horizon Arctic, patriaca spoločnosti Pelagic Research Services. Nachádzali sa 3810 metrov pod hladinou vo vzdialenosti 488 metrov od vraku Titanicu, kam dopadli po tom, ako ponorku zničila implózia. Príčiny nehody sa snaží objasniť americká pobrežná stráž v spolupráci s vyšetrovateľmi z Kanady, Francúzska a Spojeného kráľovstva.



Ponorku Titan vlastnila a prevádzkovala spoločnosť OceanGate Expeditions so sídlom v americkom meste Everett v štáte Washington. Ponorka samotná však bola registrovaná na Bahamách. Loď Polar Prince, z ktorej ponorka vyrážala, je registrovaná v Kanade. Obete pochádzali z Anglicka, Francúzska, Pakistanu a Spojených štátov. Prevádzkovateľ ponúkal výlety miniponorkou za štvrť milióna amerických dolárov na osobu. Implózia miniponorky Titan vyvolala obavy o bezpečnosť podmorských prieskumných ciest prevádzkovaných súkromnými subjektmi.