V troskách zrútenej budovy na Floride našli ďalších 10 tiel

Surfside 7. júla (TASR) - Pátranie po obetiach pádu výškovej bytovej budovy v meste Surfside v americkom štáte Florida trvalo v stredu už 14. deň a záchranári vytiahli z trosiek desať ďalších tiel. Počet mŕtvych tak stúpol na 46. Predstavitelia záchranných služieb už cítia slabú nádej, že nájdu niekoho živého. Nezvestných je ešte 94 ľudí. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.



Zástupca šéfa hasičov v okrese Miami-Dade Raide Jadallah oznámil nález ďalších tiel a ľudských pozostatkov rodinám na súkromnom brífingu v stredu dopoludnia.



Záchranári prehľadávajú už iba trosky, keďže zvyšnú časť bytovej budovy, ktorá sa pôvodne nezrútila, v nedeľu neskoro večer tiež zbúrali, bola totiž nebezpečne nestabilná. Čaty sa ešte nedostali do fázy, ktorá sa nazýva "odpratávanie trosiek", a pátranie pokračuje.



Od prvých hodín po zrútení časti budovy 24. júna, keď mnohí jej obyvatelia spali, nezachránili na mieste nešťastia nikoho.



Hromada rozbitého betónu a pokrútenej ocele siahala do výšky deväť metrov a mala šírku polovice futbalového ihriska.



Pátranie vážne narušovalo aj zlé počasie spôsobené tropickou búrkou Elsa. Blesky prinútili v utorok skoro ráno záchranárov prerušiť prácu na dve hodiny, informoval Jadallah. A vietor s rýchlosťou 32 kilometrov za hodinu, so silnejšími nárazmi, brzdil práce pri presúvaní ťažkých trosiek žeriavmi.



Čaty odstránili z miesta nešťastia 124 ton trosiek. Tie triedia a uskladňujú v sklade, kde ich v rámci vyšetrovania príčiny zrútenia prehľadajú kvôli prípadným dôkazom.